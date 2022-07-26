https://arabic.sputniknews.com/20220726/أسعار-الغاز-الطبيعي-في-الولايات-المتحدة-تقفز-إلى-أعلى-مستوياتها-منذ-2008-1065615098.html
أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 2008
أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 2008
ترتفع أسعار الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم مع تسبب درجات الحرارة الحارقة في زيادة الطلب على الوقود، وفي الوقت الذي تنزعج فيه أسواق الطاقة العالمية من... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T19:31+0000
2022-07-26T19:31+0000
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اقتصاد
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وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من 11% عند نقطة ما، خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لتصل إلى 9.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2008، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وتراجعت قيمة العقود لاحقا بشكل طفيف، وتم تداولها عند 9.146 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع الغاز الطبيعي الآن بأكثر من 77% لهذا الشهر، مما يضعه على المسار لتسجيل أفضل أداء شهري منذ بداية طرح العقود في عام 1990.في أوروبا، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في مركز "تي تي إف" الهولندي بنسبة 14% إلى 201.75 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار.وتأتي هذه الارتفاعات في أعقاب مكاسب بنسبة 10% يوم الاثنين، بعد أن قالت شركة "غازبروم" إنها ستخفض التدفقات بشكل أكبر عبر خط أنابيب "التيار الشمالي". ابتداء من الأربعاء، سيعمل خط الأنابيب بنسبة 20% فقط من طاقته نظرا لعمليات صيانة التوربينات.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/إغلاق-العقود-الآجلة-للغاز-في-أوروبا-بارتفاع-قدره-20-1065611138.html
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اقتصاد
أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 2008
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ترتفع أسعار الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم مع تسبب درجات الحرارة الحارقة في زيادة الطلب على الوقود، وفي الوقت الذي تنزعج فيه أسواق الطاقة العالمية من محاولات أوروبا للابتعاد عن الوقود الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من 11% عند نقطة ما، خلال تداولات اليوم الثلاثاء، لتصل إلى 9.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2008، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وتراجعت قيمة العقود لاحقا بشكل طفيف، وتم تداولها عند 9.146 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع الغاز الطبيعي الآن بأكثر من 77% لهذا الشهر، مما يضعه على المسار لتسجيل أفضل أداء شهري منذ بداية طرح العقود في عام 1990.
في أوروبا، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي
في مركز "تي تي إف" الهولندي بنسبة 14% إلى 201.75 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار.
وتأتي هذه الارتفاعات في أعقاب مكاسب بنسبة 10% يوم الاثنين، بعد أن قالت شركة "غازبروم" إنها ستخفض التدفقات
بشكل أكبر عبر خط أنابيب "التيار الشمالي". ابتداء من الأربعاء، سيعمل خط الأنابيب بنسبة 20% فقط من طاقته نظرا لعمليات صيانة التوربينات.