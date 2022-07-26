https://arabic.sputniknews.com/20220726/أكبر-شركة-طيران-أوروبية-تلغي-جميع-رحلاتها-إلى-المراكز-الألمانية-الرئيسية-بسبب-إضراب-عام-1065592113.html
أكبر شركة طيران أوروبية تلغي جميع رحلاتها إلى المراكز الألمانية الرئيسية بسبب إضراب عام
أكبر شركة طيران أوروبية تلغي جميع رحلاتها إلى المراكز الألمانية الرئيسية بسبب إضراب عام
أفادت مصادر إعلامية غربية، اليوم الثلاثاء، بقيام شركة "لوفتهانزا" (دويتشه لوفتهانزا إيه جي) الألمانية بإلغاء جميع رحلاتها الجوية من مراكزها الألمانية الرئيسية... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T11:35+0000
2022-07-26T11:35+0000
2022-07-26T11:35+0000
العالم
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وأكدت المصادر أن الإضراب الذي نفذه العاملون تسبب "بتفاقم الفوضى التي عصفت بموسم السياحة الصيفية الحاسمة في أوروبا".وبحسب صحيفة "بلومبرغ"، ستلغي "لوفتهانزا" وهي أكبر شركة طيران في أوروبا أكثر من 1000 رحلة إلى المدينتين، محذرة من أن الاضطراب قد يستمر في عطلة نهاية الأسبوع أيضا، أي في موعد بدء المواطنين بالسفر لقضاء العطلات.وقالت "لوفتهانزا" في بيان مخاطبة الأشخاص اللذين تم إلغاء حجوزاتهم، إن "إمكانية إعادة الحجز محدود جدا".يذكر أن هذا الإلغاء ليس الأول بالنسبة للشركة التي تعصف بها تبعات الأزمات الأوروبية، حيث أفادت تقارير إعلامية سابقة نشرت الشهر الماضي، بأن شركة "لوفتهانزا"، ألغت مئات الرحلات الصيفية، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطيران في أوروبا.وبحسب التقارير فإن الشكرة الألمانية الشهيرة ألغت الرحلات بسبب نقص شديد في عدد الموظفين، على خلفية أزمة فيروس كورونا التي عصفت في العالم، حيث تكافح الشركات في عمليات إعادة التوظيف بعد قيامها بتسريح الكثيرين بسبب توقف الرحلات في زمن انتشار الوباء.قال متحدث باسم شركة الطيران الألمانية، إن "لوفتهانزا" قد ألغت حوالي 900 رحلة محلية وأوروبية قصيرة المدى لشهر يوليو/تموز، بما في ذلك تلك التي تحمل الاسم نفسه والعلامات التجارية الاقتصادية "Eurowings".
https://arabic.sputniknews.com/20220722/ألمانيا-تخصص-حزمة-إنقاذ-لمنع-انهيار-العمود-الفقري-للكهرباء-أول-ضحية-كبرى-لأزمة-الطاقة-1065430636.html
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العالم, اقتصاد, أخبار ألمانيا
أكبر شركة طيران أوروبية تلغي جميع رحلاتها إلى المراكز الألمانية الرئيسية بسبب إضراب عام
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أفادت مصادر إعلامية غربية، اليوم الثلاثاء، بقيام شركة "لوفتهانزا" (دويتشه لوفتهانزا إيه جي) الألمانية بإلغاء جميع رحلاتها الجوية من مراكزها الألمانية الرئيسية في فرانكفورت وميونيخ، بسبب إضراب الطاقم الأرضي لديها عن العمل.
وأكدت المصادر أن الإضراب الذي نفذه العاملون تسبب "بتفاقم الفوضى التي عصفت بموسم السياحة الصيفية الحاسمة في أوروبا".
وبحسب صحيفة "بلومبرغ"
، ستلغي "لوفتهانزا" وهي أكبر شركة طيران في أوروبا أكثر من 1000 رحلة إلى المدينتين، محذرة من أن الاضطراب قد يستمر في عطلة نهاية الأسبوع أيضا، أي في موعد بدء المواطنين بالسفر لقضاء العطلات.
وقالت "لوفتهانزا" في بيان مخاطبة الأشخاص اللذين تم إلغاء حجوزاتهم، إن "إمكانية إعادة الحجز محدود جدا".
يذكر أن هذا الإلغاء ليس الأول بالنسبة للشركة التي تعصف بها تبعات الأزمات الأوروبية، حيث أفادت تقارير إعلامية سابقة نشرت الشهر الماضي، بأن شركة "لوفتهانزا"، ألغت مئات الرحلات الصيفية
، في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطيران في أوروبا.
وبحسب التقارير فإن الشكرة الألمانية الشهيرة ألغت الرحلات بسبب نقص شديد في عدد الموظفين، على خلفية أزمة فيروس كورونا التي عصفت في العالم، حيث تكافح الشركات في عمليات إعادة التوظيف بعد قيامها بتسريح الكثيرين بسبب توقف الرحلات في زمن انتشار الوباء.
قال متحدث باسم شركة الطيران الألمانية، إن "لوفتهانزا" قد ألغت حوالي 900 رحلة محلية وأوروبية قصيرة
المدى لشهر يوليو/تموز، بما في ذلك تلك التي تحمل الاسم نفسه والعلامات التجارية الاقتصادية "Eurowings".