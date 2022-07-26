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https://arabic.sputniknews.com/20220726/إسبانيا-تأمل-موافقة-الاتحاد-الأوروبي-على-خفض-استهلاك-الغاز-بأقل-من-النسبة-المقترحة-1065580780.html
إسبانيا تأمل موافقة الاتحاد الأوروبي على خفض استهلاك الغاز بأقل من النسبة المقترحة
إسبانيا تأمل موافقة الاتحاد الأوروبي على خفض استهلاك الغاز بأقل من النسبة المقترحة
عبرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ووزير التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، عن أملها أن توافق دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعها على خفض استهلاك الغاز بأقل من 15%. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T09:09+0000
2022-07-26T09:14+0000
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وقالت ريبيرا قبل بدء اجتماع رؤساء إدارات الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي: "أتوقع أن يكون لدينا هدف لتقليل استهلاك الغاز، ولكن ليس بنسبة 15% ولكن أقل بكثير". في وقت سابق، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه إذا كان هناك توقف كامل في إمدادات الغاز من روسيا، فسيواجه الاتحاد الأوروبي نقصًا في الوقود ويقدر بنحو 45 مليار خلال فصل الشتاء البارد. واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي مسودة قواعد جديدة، تتضمن إدخال أهداف طوعية مبدئية لجميع دول الاتحاد لخفض الطلب بنسبة 15% من متوسط ​​الخمس سنوات من 1 أغسطس/ آب 2022 إلى 31 مارس/آذار 2023.واعتبرت مفوضة الطاقة الأوروبية أنه لا يوجد سبب تقني لدى شركة "غازبروم" لخفض إمدادات الغاز، مضيفة بحسب قولها أن قرار خفض الإمدادات له دافع سياسي.وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا أمس، بنسبة 12% لتصل إلى 1890 دولارا لكل ألف متر مكعب، بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستوقف تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" في محطة "بورتوفايا" لضغط الغاز، وهو ما يعني خفض إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 1" إلى ألمانيا.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه إذا لم تتم إعادة التوربينات الخاصة بخط الأنابيب "التيار الشمالي-1" إلى روسيا، فيمكن ضخ 30 مليون متر مكعب يوميا فقط عبر الخط بدلا من 60 مليون متر مكعب.وشددت موسكو مرارًا على أن تقييد عمليات توريد الغاز، يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل بإصلاح وحدات ضخ الغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/مفوضة-الطاقة-الأوروبية-يجب-أن-نستعد-لإمكانية-قطع-إمدادات-الغاز-من-قبل-روسيا-في-أي-لحظة-1065579765.html
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العالم

إسبانيا تأمل موافقة الاتحاد الأوروبي على خفض استهلاك الغاز بأقل من النسبة المقترحة

09:09 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 09:14 GMT 26.07.2022)
© AP Photo / Manu Fernandezامرأة تحمل مظلة للاحتماء من أشعة الشمس خلال يوم مشمس حار في مدريد، إسبانيا، 18 يوليو 2022.
امرأة تحمل مظلة للاحتماء من أشعة الشمس خلال يوم مشمس حار في مدريد، إسبانيا، 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
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عبرت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية ووزير التحول البيئي، تيريزا ريبيرا، عن أملها أن توافق دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعها على خفض استهلاك الغاز بأقل من 15%.
وقالت ريبيرا قبل بدء اجتماع رؤساء إدارات الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي: "أتوقع أن يكون لدينا هدف لتقليل استهلاك الغاز، ولكن ليس بنسبة 15% ولكن أقل بكثير".
الاتحاد الأوروبي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
مفوضة الطاقة الأوروبية: يجب أن نستعد لإمكانية قطع إمدادات الغاز من قبل روسيا في أي لحظة
08:36 GMT
في وقت سابق، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه إذا كان هناك توقف كامل في إمدادات الغاز من روسيا، فسيواجه الاتحاد الأوروبي نقصًا في الوقود ويقدر بنحو 45 مليار خلال فصل الشتاء البارد.
واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي مسودة قواعد جديدة، تتضمن إدخال أهداف طوعية مبدئية لجميع دول الاتحاد لخفض الطلب بنسبة 15% من متوسط ​​الخمس سنوات من 1 أغسطس/ آب 2022 إلى 31 مارس/آذار 2023.
واعتبرت مفوضة الطاقة الأوروبية أنه لا يوجد سبب تقني لدى شركة "غازبروم" لخفض إمدادات الغاز، مضيفة بحسب قولها أن قرار خفض الإمدادات له دافع سياسي.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا أمس، بنسبة 12% لتصل إلى 1890 دولارا لكل ألف متر مكعب، بعد إعلان شركة "غازبروم" الروسية، أنها ستوقف تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" في محطة "بورتوفايا" لضغط الغاز، وهو ما يعني خفض إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 1" إلى ألمانيا.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه إذا لم تتم إعادة التوربينات الخاصة بخط الأنابيب "التيار الشمالي-1" إلى روسيا، فيمكن ضخ 30 مليون متر مكعب يوميا فقط عبر الخط بدلا من 60 مليون متر مكعب.
وشددت موسكو مرارًا على أن تقييد عمليات توريد الغاز، يعود سببه فقط إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تسببت في مشاكل بإصلاح وحدات ضخ الغاز.
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