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https://arabic.sputniknews.com/20220726/إعلام-تركيا-بصدد-افتتاح-مركز-مراقبة-تصدير-الحبوب-في-إسطنبول-1065599154.html
إعلام: تركيا بصدد افتتاح مركز مراقبة تصدير الحبوب في إسطنبول
إعلام: تركيا بصدد افتتاح مركز مراقبة تصدير الحبوب في إسطنبول
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح قريب لمركز مراقبة تصدير الحبوب في مدينة إسطنبول التركية، ويأتي ذلك كجزء من الاتفاقية الموقعة بين الأطراف. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T13:19+0000
2022-07-26T13:41+0000
العالم
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وذكرت قناة "TRT Haber" الإخبارية التركية أن وزير الدفاع الوطني، خلوصي أكار، سيفتتح غدا في جامعة الدفاع الوطني مركز التنسيق المشترك الذي أنشئ بموجب اتفاقية ممر الحبوب في إسطنبول".ويوم الجمعة الماضي، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقّع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية في إسطنبول، تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانئها على البحر الأسود، التي قامت سلطات كييف بنشر مئات الألغام البحرية فيها.ويتضمن الاتفاق تدخّل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/ فبراير الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/لافروف-يعول-على-وفاء-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-بالتزاماته-بموجب-صفقة-الغذاء-1065597851.html
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العالم

إعلام: تركيا بصدد افتتاح مركز مراقبة تصدير الحبوب في إسطنبول

13:19 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 13:41 GMT 26.07.2022)
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زورق صاروخي تابع لأسطول البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
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أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح قريب لمركز مراقبة تصدير الحبوب في مدينة إسطنبول التركية، ويأتي ذلك كجزء من الاتفاقية الموقعة بين الأطراف.
وذكرت قناة "TRT Haber" الإخبارية التركية أن وزير الدفاع الوطني، خلوصي أكار، سيفتتح غدا في جامعة الدفاع الوطني مركز التنسيق المشترك الذي أنشئ بموجب اتفاقية ممر الحبوب في إسطنبول".
ويوم الجمعة الماضي، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقّع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية في إسطنبول، تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانئها على البحر الأسود، التي قامت سلطات كييف بنشر مئات الألغام البحرية فيها.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالأمين العام للجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف يعول على وفاء الأمين العام للأمم المتحدة بالتزاماته بموجب "صفقة الغذاء"
13:02 GMT
ويتضمن الاتفاق تدخّل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/ فبراير الماضي.
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