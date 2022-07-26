https://arabic.sputniknews.com/20220726/جورج-وسوف-يكشف-خضوعه-لعملية-جراحية-وطبيعتها-منعا-لتداول-أخبار-غير-صحيحة-1065591865.html
جورج وسوف يكشف خضوعه لعملية جراحية وطبيعتها "منعا لتداول أخبار غير صحيحة"
جورج وسوف يكشف خضوعه لعملية جراحية وطبيعتها "منعا لتداول أخبار غير صحيحة"
خرج الفنان السوري، جورج وسوف، اليوم الثلاثاء، ليكشف عن خضوعه لعملية جراحية، وذلك منعا لتداول أخبار "غير صحيحة"، بحسب تعبيره. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T11:28+0000
2022-07-26T11:28+0000
2022-07-26T11:28+0000
مجتمع
منوعات
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وقال وسوف (60 عاما) على "تويتر" إنه أجرى عملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري، وكان ذلك في مستشفى القديس جاورجيوس في العاصمة اللبنانية بيروت، الأسبوع الماضي.وطمأن جورج وسوف محبيه أنه بخير بعد العملية الجراحية، وأنها كللت بالنجاح.كما أعلن وسوف عن انتظاره لمقابلة جمهوره في حفله الغنائي المقبل، والمقام في الأردن يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس/ آب المقبل.وفي الشهر الماضي، أحيا جورج وسوف حفلا غنائيا ضمن "موسم جدة".وظهر وسوف في حفله الغنائي، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على مسرح "ليالينا-بنش مارك"، وهو يقف على عكاز، وكذلك بوزن زائد غير مألوف، الأمر الذي أثار قلق محبيه على حالته الصحية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
جورج وسوف يكشف خضوعه لعملية جراحية وطبيعتها "منعا لتداول أخبار غير صحيحة"
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خرج الفنان السوري، جورج وسوف، اليوم الثلاثاء، ليكشف عن خضوعه لعملية جراحية، وذلك منعا لتداول أخبار "غير صحيحة"، بحسب تعبيره.
وقال وسوف (60 عاما) على "تويتر" إنه أجرى عملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري، وكان ذلك في مستشفى القديس جاورجيوس في العاصمة اللبنانية بيروت، الأسبوع الماضي.
وطمأن جورج وسوف محبيه أنه بخير بعد العملية الجراحية، وأنها كللت بالنجاح.
كما أعلن وسوف عن انتظاره لمقابلة جمهوره في حفله الغنائي المقبل، والمقام في الأردن يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس/ آب المقبل.
وفي الشهر الماضي، أحيا جورج وسوف حفلا غنائيا ضمن "موسم جدة".
وظهر وسوف في حفله الغنائي، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على مسرح "ليالينا-بنش مارك"، وهو يقف على عكاز
، وكذلك بوزن زائد غير مألوف، الأمر الذي أثار قلق محبيه على حالته الصحية.