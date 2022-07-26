عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220726/جورج-وسوف-يكشف-خضوعه-لعملية-جراحية-وطبيعتها-منعا-لتداول-أخبار-غير-صحيحة-1065591865.html
جورج وسوف يكشف خضوعه لعملية جراحية وطبيعتها "منعا لتداول أخبار غير صحيحة"
جورج وسوف يكشف خضوعه لعملية جراحية وطبيعتها "منعا لتداول أخبار غير صحيحة"
خرج الفنان السوري، جورج وسوف، اليوم الثلاثاء، ليكشف عن خضوعه لعملية جراحية، وذلك منعا لتداول أخبار "غير صحيحة"، بحسب تعبيره. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T11:28+0000
2022-07-26T11:28+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050712454_0:0:2790:1569_1920x0_80_0_0_295dfe2abb38fb163036ce6a60e20a89.jpg
وقال وسوف (60 عاما) على "تويتر" إنه أجرى عملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري، وكان ذلك في مستشفى القديس جاورجيوس في العاصمة اللبنانية بيروت، الأسبوع الماضي.وطمأن جورج وسوف محبيه أنه بخير بعد العملية الجراحية، وأنها كللت بالنجاح.كما أعلن وسوف عن انتظاره لمقابلة جمهوره في حفله الغنائي المقبل، والمقام في الأردن يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس/ آب المقبل.وفي الشهر الماضي، أحيا جورج وسوف حفلا غنائيا ضمن "موسم جدة".وظهر وسوف في حفله الغنائي، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على مسرح "ليالينا-بنش مارك"، وهو يقف على عكاز، وكذلك بوزن زائد غير مألوف، الأمر الذي أثار قلق محبيه على حالته الصحية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050712454_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_83b70f928c639739f6d4aced7bbe2225.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

جورج وسوف يكشف خضوعه لعملية جراحية وطبيعتها "منعا لتداول أخبار غير صحيحة"

11:28 GMT 26.07.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالفنان السوري، جورج وسوف، يحي حفلا غنائيا في مهرجان جرش، الأردن، 24 سبتمبر/ أيلول 2021
الفنان السوري، جورج وسوف، يحي حفلا غنائيا في مهرجان جرش، الأردن، 24 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
الفنان السوري، جورج وسوف، يحي حفلا غنائيا في مهرجان جرش، الأردن، 24 سبتمبر/ أيلول 2021
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
تابعنا عبرTelegram
خرج الفنان السوري، جورج وسوف، اليوم الثلاثاء، ليكشف عن خضوعه لعملية جراحية، وذلك منعا لتداول أخبار "غير صحيحة"، بحسب تعبيره.
وقال وسوف (60 عاما) على "تويتر" إنه أجرى عملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري، وكان ذلك في مستشفى القديس جاورجيوس في العاصمة اللبنانية بيروت، الأسبوع الماضي.
وطمأن جورج وسوف محبيه أنه بخير بعد العملية الجراحية، وأنها كللت بالنجاح.
كما أعلن وسوف عن انتظاره لمقابلة جمهوره في حفله الغنائي المقبل، والمقام في الأردن يوم الاثنين الموافق 8 أغسطس/ آب المقبل.
وفي الشهر الماضي، أحيا جورج وسوف حفلا غنائيا ضمن "موسم جدة".
وظهر وسوف في حفله الغنائي، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء على مسرح "ليالينا-بنش مارك"، وهو يقف على عكاز، وكذلك بوزن زائد غير مألوف، الأمر الذي أثار قلق محبيه على حالته الصحية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала