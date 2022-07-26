https://arabic.sputniknews.com/20220726/روسيا-تغرم-غوغل-34-مليون-دولار-لانتهاكها-قوانين-مكافحة-الاحتكار-1065607289.html
روسيا تغرم "غوغل" 34 مليون دولار لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار
روسيا تغرم "غوغل" 34 مليون دولار لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار
أعلنت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن فرضها غرامة قدرها 34.8 مليون دولار على شركة "غوغل" الأمريكية، لإساءتها استغلال موقعها المهيمن... 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T15:16+0000
2022-07-26T15:16+0000
2022-07-26T15:18+0000
شركة غوغل
روسيا
مجتمع
منوعات
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موسكو - سبوتنيك. وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، وجدت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية أن "غوغل" مذنبة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، من خلال تطبيق قواعد حظر "غير شفافة ومتحيزة وغير متوقعة" ضد مستخدمي "يوتيوب".وجاء في بيان أنه "نتيجة لتحقيق إداري، فقد فرضت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية غرامة مبيعات هي 34886.073.22 دولار على شركة "غوغل" لانتهاك قانون مكافحة الاحتكار.وأضاف البيان أن الشركة الأمريكية يجب أن تدفع الغرامة في غضون شهرين، بعد دخول الوثيقة حيز التنفيذ القانوني.وأطلقت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية تحقيقا في قواعد "غوغل" فيما يتعلق بتكوين الحسابات وتعليقها وحظرها، والتعامل مع محتوى المستخدم على "يوتيوب" YouTube في نيسان/ أبريل 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/الشركة-الفرعية-لـغوغل-في-روسيا-تعلن-إفلاسها-1063761635.html
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شركة غوغل, روسيا, مجتمع, منوعات
روسيا تغرم "غوغل" 34 مليون دولار لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار
15:16 GMT 26.07.2022 (تم التحديث: 15:18 GMT 26.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن فرضها غرامة قدرها 34.8 مليون دولار على شركة "غوغل" الأمريكية، لإساءتها استغلال موقعها المهيمن في السوق، من خلال الحظر التعسفي للحسابات على منصة "يوتيوب".
موسكو - سبوتنيك
. وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، وجدت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية أن "غوغل" مذنبة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، من خلال تطبيق قواعد حظر "غير شفافة ومتحيزة وغير متوقعة" ضد مستخدمي "يوتيوب".
وجاء في بيان أنه "نتيجة لتحقيق إداري، فقد فرضت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية غرامة مبيعات هي 34886.073.22 دولار على شركة "غوغل" لانتهاك قانون مكافحة الاحتكار.
وأضاف البيان أن الشركة الأمريكية يجب أن تدفع الغرامة في غضون شهرين، بعد دخول الوثيقة حيز التنفيذ القانوني.
وأطلقت خدمة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية تحقيقا في قواعد "غوغل" فيما يتعلق بتكوين الحسابات وتعليقها وحظرها، والتعامل مع محتوى المستخدم على "يوتيوب" YouTube في نيسان/ أبريل 2021.