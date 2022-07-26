https://arabic.sputniknews.com/20220726/لافروف-يبدأ-زيارته-إلى-أوغندا-بلقائه-مع-وزير-خارجيتها-1065568968.html
لافروف يبدأ زيارته إلى أوغندا بلقائه مع وزير خارجيتها
لافروف يبدأ زيارته إلى أوغندا بلقائه مع وزير خارجيتها
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، إلى أوغندا، حيث جرى لقاء قصير مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T00:57+0000
2022-07-26T00:57+0000
2022-07-26T00:57+0000
سيرغي لافروف
أوغندا
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إنيبي– سبوتنيك. ومن المرتقب أن يلتقي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع رئيس البلاد يوفيري موسيفيني، بحسب ما أفاد به القائم بأعمال السفارة الأوغندية في روسيا، روتازيندفا غيديون.ويذكر أن أوغندا هي ثالث دولة يزورها لافروف في إطار جولته الإفريقية الكبرى، حيث زار قبل ذلك مصر وجمهورية الكونغو.ومن الجدير بالذكر أيضا، أن الرئيس الأوغندي زار روسيا مرارا، وخلال أول قمة "روسيا-إفريقيا" في سوتشي عام 2019 أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/لافروف-روسيا-وجمهورية-الكونغو-تعربان-عن-رغبتهما-في-زيادة-التعاون-العسكري-التقني-1065537656.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف, أوغندا
لافروف يبدأ زيارته إلى أوغندا بلقائه مع وزير خارجيتها
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، إلى أوغندا، حيث جرى لقاء قصير مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا.
إنيبي– سبوتنيك. ومن المرتقب أن يلتقي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع رئيس البلاد يوفيري موسيفيني، بحسب ما أفاد به القائم بأعمال السفارة الأوغندية في روسيا، روتازيندفا غيديون.
ويذكر أن أوغندا هي ثالث دولة يزورها لافروف
في إطار جولته الإفريقية الكبرى، حيث زار قبل ذلك مصر وجمهورية الكونغو.
ومن الجدير بالذكر أيضا، أن الرئيس الأوغندي زار روسيا مرارا، وخلال أول قمة "روسيا-إفريقيا" في سوتشي عام 2019 أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.