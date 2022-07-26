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https://arabic.sputniknews.com/20220726/لافروف-يبدأ-زيارته-إلى-أوغندا-بلقائه-مع-وزير-خارجيتها-1065568968.html
لافروف يبدأ زيارته إلى أوغندا بلقائه مع وزير خارجيتها
لافروف يبدأ زيارته إلى أوغندا بلقائه مع وزير خارجيتها
وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، إلى أوغندا، حيث جرى لقاء قصير مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T00:57+0000
2022-07-26T00:57+0000
سيرغي لافروف
أوغندا
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إنيبي– سبوتنيك. ومن المرتقب أن يلتقي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع رئيس البلاد يوفيري موسيفيني، بحسب ما أفاد به القائم بأعمال السفارة الأوغندية في روسيا، روتازيندفا غيديون.ويذكر أن أوغندا هي ثالث دولة يزورها لافروف في إطار جولته الإفريقية الكبرى، حيث زار قبل ذلك مصر وجمهورية الكونغو.ومن الجدير بالذكر أيضا، أن الرئيس الأوغندي زار روسيا مرارا، وخلال أول قمة "روسيا-إفريقيا" في سوتشي عام 2019 أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/لافروف-روسيا-وجمهورية-الكونغو-تعربان-عن-رغبتهما-في-زيادة-التعاون-العسكري-التقني-1065537656.html
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سيرغي لافروف, أوغندا

لافروف يبدأ زيارته إلى أوغندا بلقائه مع وزير خارجيتها

00:57 GMT 26.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالأمين العام للجامعة العربية
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالأمين العام للجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، إلى أوغندا، حيث جرى لقاء قصير مع نظيره الأوغندي سام كوتيسا.
إنيبي– سبوتنيك. ومن المرتقب أن يلتقي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع رئيس البلاد يوفيري موسيفيني، بحسب ما أفاد به القائم بأعمال السفارة الأوغندية في روسيا، روتازيندفا غيديون.
ويذكر أن أوغندا هي ثالث دولة يزورها لافروف في إطار جولته الإفريقية الكبرى، حيث زار قبل ذلك مصر وجمهورية الكونغو.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي الاندونيسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
لافروف: روسيا وجمهورية الكونغو تعربان عن رغبتهما في زيادة التعاون العسكري التقني
أمس, 12:50 GMT
ومن الجدير بالذكر أيضا، أن الرئيس الأوغندي زار روسيا مرارا، وخلال أول قمة "روسيا-إفريقيا" في سوتشي عام 2019 أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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