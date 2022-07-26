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بغداد: الجيش التركي اعتدى على أراضي وسيادة العراق وحياة مواطنيه
https://arabic.sputniknews.com/20220726/وزير-الخارجية-العراقي-نعمل-على-إقناع-مجلس-الأمن-بإخراج-القوات-التركية--1065616415.html
وزير الخارجية العراقي: نعمل على إقناع مجلس الأمن بإخراج القوات التركية
وزير الخارجية العراقي: نعمل على إقناع مجلس الأمن بإخراج القوات التركية
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده تعمل على إقناع مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من البلاد. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T20:39+0000
2022-07-26T20:39+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال حسين: "نعمل على إقناع أعضاء مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية خلال الجلسة الطارئة اليوم".وتوقع وزير الخارجية العراقي أن يصدر المجلس قرارا مهما بشأن "الاعتداء التركي".واعتبر أن "محاولة تركيا إنكار وقوفها وراء قصف دهوك لن تفيدها ولدينا معلومات تؤكد قيامها بالاعتداء".وأوضح أن بلاده لديها مشكلتان تتمثلان في وجود القوات التركية في أراضيه وكذلك وجود عناصر حزب العمال الكردستاني.وأكد أنه لا يمكن القبول بتصدير المشاكل التركية وحلها في الأراضي العراقية، موضحا أنه لا توجد اتفاقية تجيز تواجد القوات التركية في الأراضي العراقيّة.وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله أكد "وجود خمس قواعد رئيسة تركية شمال العراق تضم أكثر من أربعة آلاف مقاتل".
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

وزير الخارجية العراقي: نعمل على إقناع مجلس الأمن بإخراج القوات التركية

20:39 GMT 26.07.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده تعمل على إقناع مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من البلاد.
جاء هذا في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وقال حسين: "نعمل على إقناع أعضاء مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية خلال الجلسة الطارئة اليوم".
وتوقع وزير الخارجية العراقي أن يصدر المجلس قرارا مهما بشأن "الاعتداء التركي".
واعتبر أن "محاولة تركيا إنكار وقوفها وراء قصف دهوك لن تفيدها ولدينا معلومات تؤكد قيامها بالاعتداء".
وأوضح أن بلاده لديها مشكلتان تتمثلان في وجود القوات التركية في أراضيه وكذلك وجود عناصر حزب العمال الكردستاني.
وأكد أنه لا يمكن القبول بتصدير المشاكل التركية وحلها في الأراضي العراقية، موضحا أنه لا توجد اتفاقية تجيز تواجد القوات التركية في الأراضي العراقيّة.
وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله أكد "وجود خمس قواعد رئيسة تركية شمال العراق تضم أكثر من أربعة آلاف مقاتل".
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