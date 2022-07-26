https://arabic.sputniknews.com/20220726/وزير-الخارجية-العراقي-نعمل-على-إقناع-مجلس-الأمن-بإخراج-القوات-التركية--1065616415.html
وزير الخارجية العراقي: نعمل على إقناع مجلس الأمن بإخراج القوات التركية
وزير الخارجية العراقي: نعمل على إقناع مجلس الأمن بإخراج القوات التركية
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده تعمل على إقناع مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من البلاد. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T20:39+0000
2022-07-26T20:39+0000
2022-07-26T20:39+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_977587fc85dd95afbdb1e1f7b4f071f8.jpg
جاء هذا في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال حسين: "نعمل على إقناع أعضاء مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية خلال الجلسة الطارئة اليوم".وتوقع وزير الخارجية العراقي أن يصدر المجلس قرارا مهما بشأن "الاعتداء التركي".واعتبر أن "محاولة تركيا إنكار وقوفها وراء قصف دهوك لن تفيدها ولدينا معلومات تؤكد قيامها بالاعتداء".وأوضح أن بلاده لديها مشكلتان تتمثلان في وجود القوات التركية في أراضيه وكذلك وجود عناصر حزب العمال الكردستاني.وأكد أنه لا يمكن القبول بتصدير المشاكل التركية وحلها في الأراضي العراقية، موضحا أنه لا توجد اتفاقية تجيز تواجد القوات التركية في الأراضي العراقيّة.وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله أكد "وجود خمس قواعد رئيسة تركية شمال العراق تضم أكثر من أربعة آلاف مقاتل".
https://arabic.sputniknews.com/20220726/نائب-عراقي-يحدد-طريقتين-لاختيار-مرشح-لرئاسة-الجمهورية-1065579855.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8eb783be5755d152f61297974453b082.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
وزير الخارجية العراقي: نعمل على إقناع مجلس الأمن بإخراج القوات التركية
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده تعمل على إقناع مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من البلاد.
جاء هذا في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال حسين: "نعمل على إقناع أعضاء مجلس الأمن باستصدار قرار لإخراج القوات التركية من الأراضي العراقية خلال الجلسة الطارئة اليوم".
وتوقع وزير الخارجية العراقي
أن يصدر المجلس قرارا مهما بشأن "الاعتداء التركي".
واعتبر أن "محاولة تركيا إنكار وقوفها وراء قصف دهوك لن تفيدها ولدينا معلومات تؤكد قيامها بالاعتداء".
وأوضح أن بلاده لديها مشكلتان تتمثلان في وجود القوات التركية في أراضيه وكذلك وجود عناصر حزب العمال الكردستاني.
وأكد أنه لا يمكن القبول بتصدير المشاكل التركية وحلها في الأراضي العراقية، موضحا أنه لا توجد اتفاقية تجيز تواجد القوات التركية في الأراضي العراقيّة.
وكان رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارلله أكد "وجود خمس قواعد رئيسة تركية شمال العراق تضم أكثر من أربعة آلاف مقاتل".