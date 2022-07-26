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https://arabic.sputniknews.com/20220726/وزير-جورجيا-لا-تشتري-النفط-الخاضع-للعقوبات-1065569074.html
وزير: جورجيا لا تشتري النفط الخاضع للعقوبات
وزير: جورجيا لا تشتري النفط الخاضع للعقوبات
أعلن وزير اقتصاد والتنمية المستدامة، ليفان دافيتاشفيلي، أن جورجيا لا تشتري النفط الخاضع للعقوبات. 26.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-26T01:44+0000
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جورجيا
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تبيليسي – سبوتنيك. وأشار ليفان دافيتاشفيلي إلى أن السلطات لم تتلق أي اعتراضات بهذا الصدد. وقال الوزير للصحفيين، "أود أن أشدد بكامل المسؤولية على أن جورجيا لا تشتري النفط الخاضع للعقوبات. جورجيا تأخذ بعين الاعتبار جميع العقوبات بمسؤولية كاملة".هذا وكان عضو أحد الأحزاب المعارضة، ليفان خابيشفيلي، اتهم شركات "ويسول غروب"، أراغفي إيمبكس" و"لوكويل" بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/جورجيا-والولايات-المتحدة-توقعان-اتفاقية-تعاون-دفاعي-لمدة-10-سنوات-1062482559.html
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وزير: جورجيا لا تشتري النفط الخاضع للعقوبات

01:44 GMT 26.07.2022
© Sputnik . George Bazaev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي
رئيس وزراء جورجيا ايراكلي غاريباشفيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
© Sputnik . George Bazaev
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أعلن وزير اقتصاد والتنمية المستدامة، ليفان دافيتاشفيلي، أن جورجيا لا تشتري النفط الخاضع للعقوبات.
تبيليسي – سبوتنيك. وأشار ليفان دافيتاشفيلي إلى أن السلطات لم تتلق أي اعتراضات بهذا الصدد.
وقال الوزير للصحفيين، "أود أن أشدد بكامل المسؤولية على أن جورجيا لا تشتري النفط الخاضع للعقوبات. جورجيا تأخذ بعين الاعتبار جميع العقوبات بمسؤولية كاملة".
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هذا وكان عضو أحد الأحزاب المعارضة، ليفان خابيشفيلي، اتهم شركات "ويسول غروب"، أراغفي إيمبكس" و"لوكويل" بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات.
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