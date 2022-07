https://arabic.sputniknews.com/20220727/أفضل-5-خضروات-لقلبك-كما-يقول-خبراء-التغذية-1065664961.html

إذا كنت معرضا لخطر الإصابة بأمراض القلب أو تعاني منها حاليا، فأنت تتعامل مع السبب الرئيسي لوفاة البالغين في الولايات المتحدة. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

يمكن أن تنجم صحة القلب السيئة عن أشياء مختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري وزيادة الوزن أو السمنة والنظام الغذائي غير الصحي.إذا كنت تتعامل حاليا مع أي من هذه المشكلات، فقد تعاني من النوبات القلبية ومرض القلب التاجي في المستقبل. ومع ذلك، هناك طرق لتغيير صحة قلبك، وإحدى هذه الطرق تشمل اتباع نظام غذائي صحي.يتكون النظام الغذائي الصحي من تناول الكثير من الخضروات، وهي أطعمة قوية ومليئة بالعناصر الغذائية. والتأكد من حصولك على كميات كافية من الخضار في نظامك الغذائي هو أحد الطرق لتحسين صحة قلبك.يقول 4 خبراء تغذية معتمدين لموقع Eat This, Not That إنه كلما زاد استهلاكك للخضروات، قل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إلا أنهم خصوا بالذكر 5 أنواع دون غيرها.1.الطماطمالطماطم (البندورة) هي مصدر قوى للمغذيات بالإضافة إلى كونها مصادر غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي القلب. وتشمل هذه الليكوبين، وبيتا كاروتين، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، وفيتامين C، والفلافونويد، وفيتامين E.تظهر الأبحاث أن العناصر الغذائية الموجودة في الطماطم تقلل الكوليسترول الضار LDLوضغط الدم والهوموسيستين (مقياس للالتهاب وعامل خطر مستقل للإصابة بأمراض القلب)، وتجعل الخلايا أقل"لزوجة"، مما يحافظ على تدفق الدم بسهولة أكبر.علاوة على ذلك فإن العديد من مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم، مثل الليكوبين وبيتا كاروتين، تصبح متاحة بيولوجيا أكثر بأربعة أضعاف عند طهيها.2. السبانخارتفاع ضغط الدم يعرض القلب للخطر، والسبانخ تخفض ضغط الدم بفضل النترات التي تساعد في جعل الشرايين أقل تيبسا وتحسين وظيفة الخلايا التي تبطن جدران الأوعية الدموية.كذلك فإن هذه الأوراق الخضراء تعزز أيضا تخثر الدم بشكل صحيح. وذلك بفضل جرعتها الكبيرة من فيتامين ك.وفقا لبحث نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن تناول الخضار الورقية الخضراء، مثل السبانخ، يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب.3. براعم بروكسلقد لا تكون الخضروات المفضلة لدى الجميع، لكنها تمثل حماية قوية للقلب.أظهرت الأبحاث المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن الخضروات الصليبية مثل براعم بروكسل (الكرنب الصغير) قد تساعد في منع انسداد الشرايين، والتي تعتبر سببا كبيرا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.العديد من الفوائد الصحية للقلب من براعم بروكسل تُنسب إلى الألياف والكاروتينات والفولات والألياف وفيتامين C وEوK ، بالإضافة إلى مركباتها الكبريتية، المسماة غلوكوسينولات، التي لها قدرات قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقلل من نسبة الكوليسترول الضار.4. نبات الهليونالهليون مصدر جيد لحمض الفوليك، الذي يقلل من الهوموسيستين، وهو حمض أميني مرتبط بأمراض القلب والسكتة الدماغية.يساعد البوتاسيوم الموجود في الهليون على خفض ضغط الدم المرتفع، في حين أن محتواه من الألياف يقلل من نسبة الكوليسترول الضار LDL وخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.بالإضافة إلى أنه يحتوي الهليون على مركبات الفلافونويد كيرسيتين وإيزورهامنتين وكايمبفيرول، والتي تساعد أيضا على تقليل الالتهاب، فضلا عن ضغط الدم، الذي يضر بالشرايين ويؤدي إلى أمراض القلب.5. البصليعد البصل مصدرا جيدا للمواد الكيميائية النباتية الغنية بالكبريت. تعمل هذه المواد الكيميائية النباتية على تقليل مستويات الكوليسترول وتفكيك جلطات الدم. قد يقلل هذا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.مضادات الأكسدة القوية في البصل، بما في ذلك الكيرسيتين، تقاوم أيضا الالتهاب المزمن المرتبط بجميع الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب، كما أنها تقلل الدهون الثلاثية والكوليسترول.

