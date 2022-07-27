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أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T15:21+0000
2022-07-27T15:21+0000
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وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الأمير القطري قد تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.وأكدت الوكالة أن تميم بن حمد آل ثاني ناقش مع كيرياكوس ميتسوتاكيس القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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قطر, اليونان, العالم العربي

أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان

15:21 GMT 27.07.2022
© AP Photo / Jon Gambrellأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الأمير القطري قد تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
وأكدت الوكالة أن تميم بن حمد آل ثاني ناقش مع كيرياكوس ميتسوتاكيس القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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