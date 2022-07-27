https://arabic.sputniknews.com/20220727/أمير-قطر-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-رئيس-وزراء-اليونان-1065655369.html
أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T15:21+0000
2022-07-27T15:21+0000
2022-07-27T15:21+0000
قطر
اليونان
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وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الأمير القطري قد تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.وأكدت الوكالة أن تميم بن حمد آل ثاني ناقش مع كيرياكوس ميتسوتاكيس القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, اليونان, العالم العربي
أمير قطر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان
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تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الأمير القطري قد تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني
، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
وأكدت الوكالة أن تميم بن حمد
آل ثاني ناقش مع كيرياكوس ميتسوتاكيس القضايا ذات الاهتمام المشترك.