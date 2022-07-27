https://arabic.sputniknews.com/20220727/إعلام-وفد-إسرائيلي-يعتزم-الذهاب-إلى-موسكو-اليوم-للتباحث-بشأن-إغلاق-وكالة-سخنوت-اليهودية-1065643931.html
إعلام: وفد إسرائيلي يعتزم الذهاب إلى موسكو اليوم للتباحث بشأن إغلاق وكالة "سخنوت" اليهودية
إعلام: وفد إسرائيلي يعتزم الذهاب إلى موسكو اليوم للتباحث بشأن إغلاق وكالة "سخنوت" اليهودية
إعلام: وفد إسرائيلي يعتزم الذهاب إلى موسكو اليوم للتباحث بشأن إغلاق وكالة "سخنوت" اليهودية. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T12:45+0000
2022-07-27T12:45+0000
2022-07-27T12:55+0000
العالم
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وجاء في بيان الحكومة الإسرائيلية: "بناء على تعليمات من رئيس الوزراء يائير لبيد وبالتنسيق مع السلطات الروسية، سيسافر الوفد الإسرائيلي إلى موسكو مساء اليوم (الأربعاء 27 تموز / يوليو 2022) ويعقد اجتماعات مع المسؤولين المختصين في روسيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: وفد إسرائيلي يعتزم الذهاب إلى موسكو اليوم للتباحث بشأن إغلاق وكالة "سخنوت" اليهودية
12:45 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 12:55 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
إعلام: وفد إسرائيلي يعتزم الذهاب إلى موسكو اليوم للتباحث بشأن إغلاق وكالة "سخنوت" اليهودية.
وجاء في بيان الحكومة الإسرائيلية: "بناء على تعليمات من رئيس الوزراء يائير لبيد وبالتنسيق مع السلطات الروسية، سيسافر الوفد الإسرائيلي إلى موسكو مساء اليوم (الأربعاء 27 تموز / يوليو 2022) ويعقد اجتماعات مع المسؤولين المختصين في روسيا".