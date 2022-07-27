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الجفاف في العراق
الجفاف في العراق
انحسرت مياه الخزان المائي بسبب عوامل عدة منها قلة هطول الأمطار، وتحويل مجاري الأنهار المتدفقة من إيران. تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" مشاهد من الجفاف القاسي الذي... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
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фото, صور, وسائط متعددة, العراق, أخبار العراق اليوم

الجفاف في العراق

12:35 GMT 27.07.2022
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انحسرت مياه الخزان المائي بسبب عوامل عدة منها قلة هطول الأمطار، وتحويل مجاري الأنهار المتدفقة من إيران. تشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" مشاهد من الجفاف القاسي الذي طال العراق في الفترة الأخيرة.
© AFP 2022 / Asaad Niaziأطفال يقفون على قارب ممدد على السرير الجاف في أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في محافظة ذي قار، 24 يوليو 2022.
أطفال يقفون على قارب ممدد على السرير الجاف في أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في محافظة ذي قار، 24 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2022 / Asaad Niazi
أطفال يقفون على قارب ممدد على السرير الجاف في أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في محافظة ذي قار، 24 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Asaad Niaziصورة جوية تظهر زورقا ملقا على قاع جاف لجزء من أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في العراق في 24 يوليو 2022.
صورة جوية تظهر زورقا ملقا على قاع جاف لجزء من أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في العراق في 24 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
2/8
© AFP 2022 / Asaad Niazi
صورة جوية تظهر زورقا ملقا على قاع جاف لجزء من أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في العراق في 24 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

مزارع كردي يزرع البذور في حقل بمزرعة في منطقة رانيا بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في 2 يوليو 2022، حيث انحسرت مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل، بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.

مزارع كردي يزرع البذور في حقل بمزرعة في منطقة رانيا بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في 2 يوليو 2022، حيث انحسرت مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل، بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

مزارع كردي يزرع البذور في حقل بمزرعة في منطقة رانيا بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في 2 يوليو 2022، حيث انحسرت مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل، بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.

© AFP 2022 / Shwan Mohammed/Ahmad Al-Rubaye

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 18 يوليو 2022 مناظر لسد دوكان ومجرى تصريفه للطوارئ والخزان الواقع شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي: في 2 أبريل 2019 (على اليسار). عندما وصل الخزان إلى أعلى مستوياته من المياه بعد هطول أمطار غزيرة؛ وفي 2 يوليو 2022 (يمين) وسط مستويات منخفضة قياسية حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك قلة هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 18 يوليو 2022 مناظر لسد دوكان ومجرى تصريفه للطوارئ والخزان الواقع شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي: في 2 أبريل 2019 (على اليسار). عندما وصل الخزان إلى أعلى مستوياته من المياه بعد هطول أمطار غزيرة؛ وفي 2 يوليو 2022 (يمين) وسط مستويات منخفضة قياسية حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك قلة هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2022 / Shwan Mohammed/Ahmad Al-Rubaye

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 18 يوليو 2022 مناظر لسد دوكان ومجرى تصريفه للطوارئ والخزان الواقع شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي: في 2 أبريل 2019 (على اليسار). عندما وصل الخزان إلى أعلى مستوياته من المياه بعد هطول أمطار غزيرة؛ وفي 2 يوليو 2022 (يمين) وسط مستويات منخفضة قياسية حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك قلة هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.

© AFP 2022 / Asaad Niaziصورة جوية تظهر زورقا ملقا على قاع جاف لجزء من أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في العراق في 24 يوليو 2022.
صورة جوية تظهر زورقا ملقا على قاع جاف لجزء من أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في العراق في 24 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
5/8
© AFP 2022 / Asaad Niazi
صورة جوية تظهر زورقا ملقا على قاع جاف لجزء من أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في العراق في 24 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

مضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران.

مضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

مضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران.

© AFP 2022 / Asaad Niaziأطفال يقفون على قارب ممدد على السرير الجاف في أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في محافظة ذي قار، العراق 24 يوليو 2022.
أطفال يقفون على قارب ممدد على السرير الجاف في أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في محافظة ذي قار، العراق 24 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2022 / Asaad Niazi
أطفال يقفون على قارب ممدد على السرير الجاف في أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في محافظة ذي قار، العراق 24 يوليو 2022.
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

سمكة ميتة ترقد على تربة متصدعة في قناة ري جافة عبر حقل قمح في منطقة رانيا، تزودها بالمياه من خزان سد دوكان شمال شرق مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان في 2 يوليو 2022، حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.

سمكة ميتة ترقد على تربة متصدعة في قناة ري جافة عبر حقل قمح في منطقة رانيا، تزودها بالمياه من خزان سد دوكان شمال شرق مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان في 2 يوليو 2022، حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران. - سبوتنيك عربي
8/8
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

سمكة ميتة ترقد على تربة متصدعة في قناة ري جافة عبر حقل قمح في منطقة رانيا، تزودها بالمياه من خزان سد دوكان شمال شرق مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان في 2 يوليو 2022، حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.

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