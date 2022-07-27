https://arabic.sputniknews.com/20220727/الحرس-الثوري-الإيراني-وجود-الأمريكيين-في-المنطقة-لم-يحقق-شيئا-سوى-الضرر-1065642050.html

الحرس الثوري الإيراني: وجود الأمريكيين في المنطقة لم يحقق شيئا سوى الضرر

الحرس الثوري الإيراني: وجود الأمريكيين في المنطقة لم يحقق شيئا سوى الضرر

قال الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، إن "وجود الأمريكيين في المنطقة لم يحقق شيئا سوى الضرر". 27.07.2022, سبوتنيك عربي

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وأوضح نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي، في حفل إحياء ذكرى عملية مرصاد التي أقيمت بحضور مجموعة من المسؤولين العسكريين والحكوميين، أنه "في الليلة التي سبقت توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، جاءت الغواصات الأمريكية إلى الجزيرة الفارسية بدلاً من الذهاب إلى الجزيرة العربية على الرغم من أن أنظمة التتبع الخاصة بها لا تشوبها شائبة"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأضاف فدوي أن "الغطرسة العالمية بكل حقد سعت لضرب الثورة الإسلامية بعد التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشيرا إلى أن "الكونغرس الأمريكي أكد على الخبث والفساد في المنطقة وقت التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة".وأوضح نائب القائد العام للحرس الثوري، أن "السفن الإيرانية تمكنت من إنزال السفينة الأمريكية على مسافة ثمانية أمتار، وكان سلاحها الوحيد رشاش كلاشينكوف"، متابعا: "هذا العمل لقواتنا كان قبل ساعة من حديث الرئيس الأمريكي عن عظمة قواته ولكن بعون الله ووعده استسلمت لنا قواته في الخليج".وكان كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية، هدد الولايات المتحدة الأمريكية بصفعات "أكثر خطورة" من أي وقت مضى، حال ارتكابها أي خطأ استراتيجي.ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن العميد أبو الفضل شكارجي، قوله إن تحليق القاذفات الأمريكية B52 برفقة المقاتلات الإسرائيلية فوق الخليج الفارسي، ليس إلا استعراضا، قائلا إن أمريكا تدرك جيدا أنه في حالة حدوث خطأ استراتيجي، فإنها ستواجه صفعات لا يمكن تعويضها وأكثر خطورة من أي وقت مضى.

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