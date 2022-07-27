https://arabic.sputniknews.com/20220727/السيسي-يعلن-قرارات-جديدة-لدعم-محدودي-الدخل-وبرلمانيون-يدعون-الحكومة-لسرعة-التنفيذ-1065654546.html

السيسي يعلن قرارات جديدة لدعم محدودي الدخل وبرلمانيون يدعون الحكومة لسرعة التنفيذ

السيسي يعلن قرارات جديدة لدعم محدودي الدخل وبرلمانيون يدعون الحكومة لسرعة التنفيذ

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات جديدة لدعم محدودي الدخل في بلاده، شملت مليون أسرة إضافية، وهو القرار الذي أكد برلمانيون أنه يهدف إلى توفير... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T14:55+0000

2022-07-27T14:55+0000

2022-07-27T14:55+0000

مصر

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اقتصاد

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وقالت الرئاسة المصرية في بيان، أمس الثلاثاء، إن السيسي وجه "بضم مليون أسرة إضافية لبرنامج التحويلات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" ليصبح عدد المستفيدين به يربو على 20 مليونا".ويقدم البرنامج دعما ماديا شهريا بحد أدنى 350 جنيها لمتلقي الدعم من برنامج "تكافل" وحد أدنى 450 جنيها لبرنامج "كرامة".ويستفيد من البرنامج أولئك الذين ليس لهم أجر تأميني أكثر من 400 جنيه مصري، وكذلك الأسر المتقدمة التي لديها أبناء حتي سن 18 عاما، شرط أن يكونوا بمراحل التعليم المختلفة.كما شمل قرار السيسي الجديد تقديم "مساعدات استثنائية" خلال الستة أشهر المقبلة لتسعة ملايين أسرة، وبتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا، بما في ذلك "أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه (نحو 132 دولارا)، علاوة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا".قرارات السيسي جاءت في وقت تشهد فيه مصر موجة غلاء كبيرة شملت أسعار السلع الرئيسية مع ارتفاع معدل التضخم من 13.3% على أساس سنوي في مايو/آيار الماضي إلى 14.6% في يونيو/ حزيران الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.يشار إلى أن مصر تجري حاليا محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، سبق وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن قيمته لن تكون كبيرة.في سياق متصل، رحب برلمانيون في مجلس النواب المصري بالقرارات الرئاسية بشأن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، مطالبين الحكومة بسرعة تنفيذها، على ما نقلت صحيفة "المال".وقال النائب حسن عمار، إن قرارات السيسي "تعكس استمرار دعم المواطن البسيط ومحدودي الدخل بتيسير حياتهم المعيشية في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما تبعها من موجة تضخم، ودفع جهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام".من جانبه، دعا النائب محمد عبد الله زين الدين، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ التوجيهات والقرارات الرئاسية، مؤكدا أن ذلك سيكون له "بالغ الأثر في الحد من المعاناة التي يواجهها المواطنين محدودي الدخل".

https://arabic.sputniknews.com/20220509/مصر-رفع-مخصصات-الدعم-النقدي-ملياري-جنيه-في-العام-المالي-المقبل-1062015436.html

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