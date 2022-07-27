https://arabic.sputniknews.com/20220727/الكرملين-التعاون-العسكري-وتنفيذ-صفقة-الغذاء-على-جدول-أعمال-قمة-سوتشي-بين-بوتين-وإردوغان-1065631466.html
الكرملين: التعاون العسكري وتنفيذ صفقة الغذاء على جدول أعمال قمة سوتشي بين بوتين وأردوغان
الكرملين: التعاون العسكري وتنفيذ صفقة الغذاء على جدول أعمال قمة سوتشي بين بوتين وأردوغان
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين لا يستبعد أن يناقش بوتين وأردوغان خلال لقاء سوتشي التعاون العسكري التقني... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T10:03+0000
2022-07-27T10:03+0000
2022-07-27T10:06+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، على الأرجح سيتم مناقشة موضوع التعاون العسكري التقني في سوتشي".وأضاف بيسكوف: "يبقى التعاون العسكري التقني بين البلدين على جدول الأعمال باستمرار. وحقيقة أن تفاعلنا يتطور في مثل هذه المنطقة الحساسة يشير إلى أن النطاق الكامل لعلاقاتنا بشكل عام على مستوى عالٍ جدًا".وعن تنفيذ اتفاقية "صفقة الغذاء" قال بيسكوف: "ستستمر العملية وستكون هذه فرصة جيدة بالطبع لتبادل وجهات النظر في سوتشي حول كيفية توافق ذلك مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي يوم الـ 5 من شهر أغسطس/ آب المقبل، حيث يعقدان جلسة مباحثات.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية زيارة أردوغان إلى سوتشي يوم الخامس من شهر أغسطس المقبل في رده على سؤال حول هذا الشأن.ونقلت شبكة "تي آر تي" التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس أردوغان يخطط لزيارة سوتشي في 5 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/السفير-الروسي-لدى-أنقرة-يمكن-أن-يناقش-بوتين-وأردوغان-الوضع-في-أوكرانيا-وسوريا-خلال-اجتماع-سوتشي-1065625347.html
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روسيا
الكرملين: التعاون العسكري وتنفيذ صفقة الغذاء على جدول أعمال قمة سوتشي بين بوتين وأردوغان
10:03 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 10:06 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين لا يستبعد أن يناقش بوتين وأردوغان خلال لقاء سوتشي التعاون العسكري التقني وتنفيذ "صفقة الغذاء".
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، على الأرجح سيتم مناقشة موضوع التعاون العسكري التقني في سوتشي".
وأضاف بيسكوف: "يبقى التعاون العسكري التقني بين البلدين على جدول الأعمال باستمرار. وحقيقة أن تفاعلنا يتطور في مثل هذه المنطقة الحساسة يشير إلى أن النطاق الكامل لعلاقاتنا بشكل عام على مستوى عالٍ جدًا".
وعن تنفيذ اتفاقية "صفقة الغذاء" قال بيسكوف: "ستستمر العملية وستكون هذه فرصة جيدة بالطبع لتبادل وجهات النظر في سوتشي حول كيفية توافق ذلك مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي يوم الـ 5 من شهر أغسطس/ آب المقبل، حيث يعقدان جلسة مباحثات.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية زيارة أردوغان
إلى سوتشي يوم الخامس من شهر أغسطس المقبل في رده على سؤال حول هذا الشأن.
ونقلت شبكة "تي آر تي" التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس أردوغان يخطط لزيارة سوتشي في 5 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة.