https://arabic.sputniknews.com/20220727/الكرملين-التعاون-العسكري-وتنفيذ-صفقة-الغذاء-على-جدول-أعمال-قمة-سوتشي-بين-بوتين-وإردوغان-1065631466.html

الكرملين: التعاون العسكري وتنفيذ صفقة الغذاء على جدول أعمال قمة سوتشي بين بوتين وأردوغان

الكرملين: التعاون العسكري وتنفيذ صفقة الغذاء على جدول أعمال قمة سوتشي بين بوتين وأردوغان

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين لا يستبعد أن يناقش بوتين وأردوغان خلال لقاء سوتشي التعاون العسكري التقني... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T10:03+0000

2022-07-27T10:03+0000

2022-07-27T10:06+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1050288706_0:200:2933:1849_1920x0_80_0_0_d794813993b1da4c145d72145a4f8789.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، على الأرجح سيتم مناقشة موضوع التعاون العسكري التقني في سوتشي".وأضاف بيسكوف: "يبقى التعاون العسكري التقني بين البلدين على جدول الأعمال باستمرار. وحقيقة أن تفاعلنا يتطور في مثل هذه المنطقة الحساسة يشير إلى أن النطاق الكامل لعلاقاتنا بشكل عام على مستوى عالٍ جدًا".وعن تنفيذ اتفاقية "صفقة الغذاء" قال بيسكوف: "ستستمر العملية وستكون هذه فرصة جيدة بالطبع لتبادل وجهات النظر في سوتشي حول كيفية توافق ذلك مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في منتجع سوتشي يوم الـ 5 من شهر أغسطس/ آب المقبل، حيث يعقدان جلسة مباحثات.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية زيارة أردوغان إلى سوتشي يوم الخامس من شهر أغسطس المقبل في رده على سؤال حول هذا الشأن.ونقلت شبكة "تي آر تي" التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس أردوغان يخطط لزيارة سوتشي في 5 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة.

https://arabic.sputniknews.com/20220727/السفير-الروسي-لدى-أنقرة-يمكن-أن-يناقش-بوتين-وأردوغان-الوضع-في-أوكرانيا-وسوريا-خلال-اجتماع-سوتشي-1065625347.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا