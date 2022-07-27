https://arabic.sputniknews.com/20220727/بلينكن-يعلن-عن-مكالمة-هاتفية-قريبة-مع-لافروف-ويكشف-عن-تقديم-مقترح-جوهري-لروسيا-1065664070.html

بلينكن يعلن عن مكالمة هاتفية قريبة مع لافروف ويكشف عن تقديم "مقترح جوهري" لروسيا

بلينكن يعلن عن مكالمة هاتفية قريبة مع لافروف ويكشف عن تقديم "مقترح جوهري" لروسيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أنه بصدد إجراء مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي، سرغي لافروف، في الأيام القادمة، وأن بلاده... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T19:51+0000

2022-07-27T19:51+0000

2022-07-27T20:02+0000

العالم

روسيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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موسكو - سبوتنيك. وأوضح بلينكن، "أتوقع أن أتحدث في الأيام المقبلة مع وزير الخارجية الروسي (ٍسيرغي) لافروف لأول مرة منذ بدء الحرب".وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أخطط لإثارة قضايا كانت ذات أولوية قصوى، الإفراج عن الأميركيين بول ويلان وبريتني غرينر، اللذان تم احتجازهما ظلما ويجب السماح لهما بالعودة إلى الوطن".وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة بايدن تعرض المواطن الروسي فيكتور بوت على موسكو، مقابل الإفراج عن ويلان وغرينر.وبدوره، أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قنسطنطين غافريلوف، اليوم الأربعاء، أن زيادة توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا قد يجبر روسيا على اتخاذ رد صارم يتناسب ومدى قاذفات الصواريخ التي تستخدمها كييف.موسكو - سبوتنيك. وقال غافريلوف في كلمته أمام الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول التعاون في مجال الأمن: "زيادة توريد الأسلحة الغربية إلى كييف قد يجبر روسيا إلى اتخاذ رد صارم".وأشار إلى أن الخصائص التكتيكية والتقنية للأسلحة والمعدات الغربية المستخدمة في أوكرانيا تشكل تهديدًا للمواطنين الروس. وتابع : "في ظل هذه الظروف، فإننا سندفع النازيين الجدد بعيدًا عن حدودنا بما يتناسب مع مدى أنظمة الصواريخ التي تستخدمها كييف".

https://arabic.sputniknews.com/20220727/ميدفيديف-ينشر-خريطة-جديدة-لأوروبا-تظهر-فيها-أراضي-أوكرانيا-موزعة-بين-عدة-دول-صور-1065662524.html

https://arabic.sputniknews.com/20220727/روسيا-تزويد-كييف-بالسلاح-الغربي-قد-يجبر-روسيا-على-رد-صارم-يتناسب-ومدى-قاذفات-الصواريخ-المستخدمة-1065658044.html

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العالم, روسيا