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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/بلينكن-يعلن-عن-مكالمة-هاتفية-قريبة-مع-لافروف-ويكشف-عن-تقديم-مقترح-جوهري-لروسيا-1065664070.html
بلينكن يعلن عن مكالمة هاتفية قريبة مع لافروف ويكشف عن تقديم "مقترح جوهري" لروسيا
بلينكن يعلن عن مكالمة هاتفية قريبة مع لافروف ويكشف عن تقديم "مقترح جوهري" لروسيا
أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أنه بصدد إجراء مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي، سرغي لافروف، في الأيام القادمة، وأن بلاده... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T19:51+0000
2022-07-27T20:02+0000
العالم
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح بلينكن، "أتوقع أن أتحدث في الأيام المقبلة مع وزير الخارجية الروسي (ٍسيرغي) لافروف لأول مرة منذ بدء الحرب".وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أخطط لإثارة قضايا كانت ذات أولوية قصوى، الإفراج عن الأميركيين بول ويلان وبريتني غرينر، اللذان تم احتجازهما ظلما ويجب السماح لهما بالعودة إلى الوطن".وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة بايدن تعرض المواطن الروسي فيكتور بوت على موسكو، مقابل الإفراج عن ويلان وغرينر.وبدوره، أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قنسطنطين غافريلوف، اليوم الأربعاء، أن زيادة توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا قد يجبر روسيا على اتخاذ رد صارم يتناسب ومدى قاذفات الصواريخ التي تستخدمها كييف.موسكو - سبوتنيك. وقال غافريلوف في كلمته أمام الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول التعاون في مجال الأمن: "زيادة توريد الأسلحة الغربية إلى كييف قد يجبر روسيا إلى اتخاذ رد صارم".وأشار إلى أن الخصائص التكتيكية والتقنية للأسلحة والمعدات الغربية المستخدمة في أوكرانيا تشكل تهديدًا للمواطنين الروس. وتابع : "في ظل هذه الظروف، فإننا سندفع النازيين الجدد بعيدًا عن حدودنا بما يتناسب مع مدى أنظمة الصواريخ التي تستخدمها كييف".
https://arabic.sputniknews.com/20220727/ميدفيديف-ينشر-خريطة-جديدة-لأوروبا-تظهر-فيها-أراضي-أوكرانيا-موزعة-بين-عدة-دول-صور-1065662524.html
https://arabic.sputniknews.com/20220727/روسيا-تزويد-كييف-بالسلاح-الغربي-قد-يجبر-روسيا-على-رد-صارم-يتناسب-ومدى-قاذفات-الصواريخ-المستخدمة-1065658044.html
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العالم, روسيا

بلينكن يعلن عن مكالمة هاتفية قريبة مع لافروف ويكشف عن تقديم "مقترح جوهري" لروسيا

19:51 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 20:02 GMT 27.07.2022)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أنه بصدد إجراء مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي، سرغي لافروف، في الأيام القادمة، وأن بلاده قدمت مقترحا "جوهريا" إلى موسكو لتسهيل إطلاق سراح الأميركيين، باول ويلان وبريتني غرينر، المحتجزين في روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح بلينكن، "أتوقع أن أتحدث في الأيام المقبلة مع وزير الخارجية الروسي (ٍسيرغي) لافروف لأول مرة منذ بدء الحرب".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "أخطط لإثارة قضايا كانت ذات أولوية قصوى، الإفراج عن الأميركيين بول ويلان وبريتني غرينر، اللذان تم احتجازهما ظلما ويجب السماح لهما بالعودة إلى الوطن".
دميتري ميدفيديف على خلفية خريطة روسيا الاتحادية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
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وتابع بلينكن، "لقد قدمنا مقترحا جوهريا على الطاولة منذ أسابيع لتسهيل الإفراج عنهما"، مشيرا إلى أن الحكومتين الأميركية والروسية تواصلتا بشكل متكرر بشأن هذا المقترح.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة بايدن تعرض المواطن الروسي فيكتور بوت على موسكو، مقابل الإفراج عن ويلان وغرينر.
وبدوره، أعلن رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، قنسطنطين غافريلوف، اليوم الأربعاء، أن زيادة توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا قد يجبر روسيا على اتخاذ رد صارم يتناسب ومدى قاذفات الصواريخ التي تستخدمها كييف.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: تزويد كييف بالسلاح الغربي قد يجبرنا على رد صارم يتناسب ومدى قاذفات الصواريخ المستخدمة
16:22 GMT
موسكو - سبوتنيك. وقال غافريلوف في كلمته أمام الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول التعاون في مجال الأمن: "زيادة توريد الأسلحة الغربية إلى كييف قد يجبر روسيا إلى اتخاذ رد صارم".
وأشار إلى أن الخصائص التكتيكية والتقنية للأسلحة والمعدات الغربية المستخدمة في أوكرانيا تشكل تهديدًا للمواطنين الروس. وتابع : "في ظل هذه الظروف، فإننا سندفع النازيين الجدد بعيدًا عن حدودنا بما يتناسب مع مدى أنظمة الصواريخ التي تستخدمها كييف".
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