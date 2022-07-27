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https://arabic.sputniknews.com/20220727/انخفاض-حاد-في-أرباح-شركة-بوينغ-الأمريكية-1065643105.html
انخفاض حاد في أرباح شركة "بوينغ" الأمريكية
انخفاض حاد في أرباح شركة "بوينغ" الأمريكية
أعلنت شركة "بوينغ"، اليوم الأربعاء، انخفاض أرباحها في الربع الثاني بسبب استمرار وقف تسليم طائرات "787"، في نتائج جاءت دون توقعات المحللين. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T12:26+0000
2022-07-27T12:26+0000
اقتصاد
سقوط طائرة "بوينغ 737" في إثيوبيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وسجلت الشركة الصناعية العملاقة انخفاضا بنسبة 67% في الأرباح الفصلية إلى 193 مليون دولار، وانخفضت الإيرادات بنسبة 1.9% إلى 16.7 مليار دولار، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".لكن سهم الشركة ارتفع بعد التقرير، حيث أكدت شركة "بوينغ" أنها لا تزال تتوقع تدفقا نقديا موجبا في عام 2022. وقالت إنها تعمل مع مسؤولي السلامة الجوية الأمريكيين بشأن "الإجراءات النهائية" لاستئناف عمليات تسليم "787".كان توقف تسليم الطائرة عبئا على الأداء المالي للشركة لأكثر من عام. تعمل "بوينغ" مع إدارة الطيران الفيدرالية لمعالجة سلسلة من مشكلات التصنيع التي تم الكشف عنها في عام 2020 ومنذ ذلك الحين.يأتي الفحص التنظيمي المعزز لطائرة "787" وطائرات أخرى في أعقاب حادثين في 2018 و2019 لطائرة "737 ماكس"، مما أدى إلى توقف طويل عن استخدام الطائرة.لكن "ماكس" عادت إلى الخدمة منذ ذلك الحين، ما مكن الشركة من زيادة إنتاج الطائرات، وجمع إيرادات جيدة، والإعلان عن طلبيات جديدة مهمة في معرض "فارنبورو" للطيران في وقت سابق من هذا الشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220717/بوينغ-الأمريكية-أولى-ضحايا-أشباه-الموصلات-لن-نصنع-طائرات-شراعية-1065200159.html
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اقتصاد, سقوط طائرة "بوينغ 737" في إثيوبيا, الولايات المتحدة الأمريكية

انخفاض حاد في أرباح شركة "بوينغ" الأمريكية

12:26 GMT 27.07.2022
© AP Photo / Kin Cheungشعار شركة بوينغ الأمريكية العملاقة
شعار شركة بوينغ الأمريكية العملاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Kin Cheung
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أعلنت شركة "بوينغ"، اليوم الأربعاء، انخفاض أرباحها في الربع الثاني بسبب استمرار وقف تسليم طائرات "787"، في نتائج جاءت دون توقعات المحللين.
وسجلت الشركة الصناعية العملاقة انخفاضا بنسبة 67% في الأرباح الفصلية إلى 193 مليون دولار، وانخفضت الإيرادات بنسبة 1.9% إلى 16.7 مليار دولار، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
لكن سهم الشركة ارتفع بعد التقرير، حيث أكدت شركة "بوينغ" أنها لا تزال تتوقع تدفقا نقديا موجبا في عام 2022. وقالت إنها تعمل مع مسؤولي السلامة الجوية الأمريكيين بشأن "الإجراءات النهائية" لاستئناف عمليات تسليم "787".
محرك مفتحوك اسفل جناح طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
"بوينغ" الأمريكية أولى ضحايا "أشباه الموصلات"... "لن نصنع طائرات شراعية"
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كان توقف تسليم الطائرة عبئا على الأداء المالي للشركة لأكثر من عام. تعمل "بوينغ" مع إدارة الطيران الفيدرالية لمعالجة سلسلة من مشكلات التصنيع التي تم الكشف عنها في عام 2020 ومنذ ذلك الحين.
يأتي الفحص التنظيمي المعزز لطائرة "787" وطائرات أخرى في أعقاب حادثين في 2018 و2019 لطائرة "737 ماكس"، مما أدى إلى توقف طويل عن استخدام الطائرة.
لكن "ماكس" عادت إلى الخدمة منذ ذلك الحين، ما مكن الشركة من زيادة إنتاج الطائرات، وجمع إيرادات جيدة، والإعلان عن طلبيات جديدة مهمة في معرض "فارنبورو" للطيران في وقت سابق من هذا الشهر.
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