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https://arabic.sputniknews.com/20220727/فتاة-تكتب-بكلتا-يديها-في-وقت-واحد-بلغتين-مختلفتين-وبسرعة-فائقة-فيديو-1065631733.html
فتاة تكتب بكلتا يديها في وقت واحد بلغتين مختلفتين وبسرعة فائقة... فيديو
فتاة تكتب بكلتا يديها في وقت واحد بلغتين مختلفتين وبسرعة فائقة... فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تكتب بكلتا يديها في وقت واحد بلغتين مختلفتين. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
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مجتمع
نادي الفيديو
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وتمتلك الفتاة أودي سواروبا فروم مانجالورو، قدرة استثنائية على الكتابة بكلتا يديها، لكن هذه ليست الميزة الوحيدة التي تمتلكها، حيث تستطيع الكتابة بسرعة تبلغ 45 كلمة في الدقيقة، بحسب ما ذكر موقع "news18".ويظهر المقطع، الذي شاركه رجل الأعمال تانسو ييجن على تويتر، سواروبا وهي تعرض مهاراتها. وهي تحمل الطباشير في كلتا يديها وتكتب الجمل على السبورة بسرعة مثيرة للإعجاب.وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال كثيرة من قبل المغردين.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/فتاة-صينية-تستعرض-مهارات-فريدة-في-الـكونغ-فو-فيديو-1061980336.html
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مجتمع, نادي الفيديو

فتاة تكتب بكلتا يديها في وقت واحد بلغتين مختلفتين وبسرعة فائقة... فيديو

10:06 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 10:10 GMT 27.07.2022)
© Gaincontact.لغات
لغات - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Gaincontact.
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تكتب بكلتا يديها في وقت واحد بلغتين مختلفتين.
وتمتلك الفتاة أودي سواروبا فروم مانجالورو، قدرة استثنائية على الكتابة بكلتا يديها، لكن هذه ليست الميزة الوحيدة التي تمتلكها، حيث تستطيع الكتابة بسرعة تبلغ 45 كلمة في الدقيقة، بحسب ما ذكر موقع "news18".
ويظهر المقطع، الذي شاركه رجل الأعمال تانسو ييجن على تويتر، سواروبا وهي تعرض مهاراتها. وهي تحمل الطباشير في كلتا يديها وتكتب الجمل على السبورة بسرعة مثيرة للإعجاب.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال كثيرة من قبل المغردين.
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