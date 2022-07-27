https://arabic.sputniknews.com/20220727/مصرع-4-متظاهرين-في-الكونغو-بعد-سقوط-كابل-كهرباء-عليهم-1065659880.html
مصرع 4 متظاهرين في الكونغو بعد سقوط كابل كهرباء عليهم
مصرع 4 متظاهرين في الكونغو بعد سقوط كابل كهرباء عليهم
لقي 4 أشخاص مشاركين في تظاهرات مناهضة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرق الكونغو مصرعهم، اليوم الأربعاء، بعد سقوط خط كهرباء عالي الجهد عليهم. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T17:22+0000
2022-07-27T17:22+0000
2022-07-27T17:22+0000
الكونغو
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وقال أندريه بيادونيا منسق المجتمع المدني في مدينة أوفيرا إن المتظاهرين تعرضوا للصعق بالكهرباء عندما سقط كابل كهربائي في منطقة كيلوموني.وأكد كيكي كيفارا نائب عمدة أوفيرا وقوع الحادث، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وقال إنه كان في موقع التظاهرة عندما سقط الكابل ويعتقد أن عدد القتلى كان يمكن أن يكون أعلى لو لم تكن الشرطة وقوات الأمن قد فرقت الحشد بالفعل.وذكر كيفارا: "كنت هناك، كنت هناك منذ الصباح. تسببت رصاصة في قطع سلك جهد عالي. كدت أموت، لحسن الحظ، بالكاد هربت".وقال متحدث باسم الحكومة الكونغولية إن 15 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة من قوات الأمم المتحدة وأصيب أكثر من 60 آخرين خلال التظاهرات التي دخلت يومها الثالث في شرق الكونغو.ويتهم المتظاهرون قوات حفظ السلام بالفشل في حماية المدنيين في ظل تصاعد العنف/ مطالبين قوات الأمم المتحدة المتواجدة في الكونغو منذ سنوات بالمغادرة. ووفقا للأمم المتحدة فإن البعثة تضم أكثر من 16 ألف جندي نظامي.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/مقتل-5-أشخاص-في-هجوم-مسلح-في-شرق-الكونغو-الديمقراطية-1064936722.html
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الكونغو
مصرع 4 متظاهرين في الكونغو بعد سقوط كابل كهرباء عليهم
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لقي 4 أشخاص مشاركين في تظاهرات مناهضة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في شرق الكونغو مصرعهم، اليوم الأربعاء، بعد سقوط خط كهرباء عالي الجهد عليهم.
وقال أندريه بيادونيا منسق المجتمع المدني في مدينة أوفيرا إن المتظاهرين تعرضوا للصعق بالكهرباء عندما سقط كابل كهربائي في منطقة كيلوموني.
وأكد كيكي كيفارا نائب عمدة أوفيرا وقوع الحادث، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
وقال إنه كان في موقع التظاهرة عندما سقط الكابل ويعتقد أن عدد القتلى كان يمكن أن يكون أعلى لو لم تكن الشرطة وقوات الأمن قد فرقت الحشد بالفعل.
وذكر كيفارا: "كنت هناك، كنت هناك منذ الصباح. تسببت رصاصة في قطع سلك جهد عالي. كدت أموت، لحسن الحظ، بالكاد هربت".
وقال متحدث باسم الحكومة الكونغولية إن 15 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة من قوات الأمم المتحدة وأصيب أكثر من 60 آخرين خلال التظاهرات التي دخلت يومها الثالث
في شرق الكونغو.
ويتهم المتظاهرون قوات حفظ السلام بالفشل في حماية المدنيين في ظل تصاعد العنف/ مطالبين قوات الأمم المتحدة المتواجدة في الكونغو منذ سنوات بالمغادرة. ووفقا للأمم المتحدة فإن البعثة تضم أكثر من 16 ألف جندي نظامي.