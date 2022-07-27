https://arabic.sputniknews.com/20220727/وفد-إسرائيلي-يتوجه-مساء-اليوم-إلى-روسيا-لإجراء-محادثات-حول-قضية-الوكالة-اليهودية-1065645760.html

وفد إسرائيلي يتوجه مساء اليوم إلى روسيا لإجراء محادثات حول قضية الوكالة اليهودية "سخنوت"

وفد إسرائيلي يتوجه مساء اليوم إلى روسيا لإجراء محادثات حول قضية الوكالة اليهودية "سخنوت"

يتوجه مساء اليوم، وفد إسرائيلي إلى روسيا، لإجراء محادثات مع مسؤولين بشأن قضية الوكالة اليهودية للهجرة "سخنوت"، بعد مطالب رسمية من موسكو بإغلاقها. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T13:12+0000

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القدس- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إنه "بعد تأخير 5 أيام، حصل الوفد الإسرائيلي على إذن بالتوجه إلى روسيا، ومن المتوقع أن يغادر مساء اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس".والوكالة اليهودية هي الذراع غير الرسمية للحكومة الإسرائيلية المكلفة بالإشراف على الهجرة إلى إسرائيل وتشجيعها، حيث يوجد للوكالة مكاتب في العديد من البلدان والمدن حول العالم بما في ذلك موسكو. وخلال السنوات الأخيرة، هاجر عشرات الآلاف من اليهود الروس إلى إسرائيل. وبدأ فرع الوكالة في روسيا (سخنوت) نشاطه في عام 1989 ويدير عددا من البرامج التعليمية.وكانت وزارة العدل الروسية رفعت دعوى ضد الوكالة اليهودية في محكمة منطقة باسماني في موسكو مرتبطة بانتهاكات للقانون الروسي، وتطالب بحلها.وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، إن موسكو لديها أسئلة إلى الوكالة اليهودية "سخنوت" فيما يتعلق بالامتثال للقوانين الروسية، لكن لا ينبغي تسييس الوضع وتعميمه على العلاقات الروسية الإسرائيلية.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على التدابير التي ستتخذها إسرائيل: "من الذي قال ذلك من إسرائيل؟ لم أسمع عن ذلك، حتى لم أسمع أي شخصية سياسية إسرائيلية تتحدث عن هذا الأمر".وأضاف: "قلت لكم عن العقوبات ليس معروفا وبالفعل هذا الموقف يجب أن يتم التعامل معه بحذر شديد هناك، وبالفعل هناك تساؤلات من وجهة نظر الامتثال للتشريعات الروسية للوكالة اليهودية "سخنوت" ولا داعي لتسييس هذا الوضع لأنه سيؤثر على كامل العلاقات الروسية الإسرائيلية".وتابع: "هنا يجب على المرء أن يقترب بعناية، ولكن في نفس الوقت يجب أن تكون مدركًا أن جميع المنظمات يجب أن تمتثل تمامًا للقانون الروسي وهذا مطلب عام".

https://arabic.sputniknews.com/20220726/الكرملين-موسكو-لديها-تساؤلات-بشأن-عمل-سوخنوت-وامتثالها-للقوانين-في-البلاد-1065587935.html

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