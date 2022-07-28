https://arabic.sputniknews.com/20220728/العراق-الكشف-عن-مستجدات-مهمة-وخطيرة-بشأن-الحمى-النزفية-1065686837.html
العراق... الكشف عن مستجدات "مهمة وخطيرة" بشأن الحمى النزفية
العراق... الكشف عن مستجدات "مهمة وخطيرة" بشأن الحمى النزفية
كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن مستجدات وصفتها بـ"المهمة والخطيرة"، بشأن الحمى النزفية في العراق. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T11:27+0000
2022-07-28T11:27+0000
2022-07-28T11:27+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وصرح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، بأن "الحمى النزفية مرض خطير جدا وينتقل عن التماس المباشر مع المواشي المصابة وعن طريق حشرة القراد"، بحسب شبكة "السومرية نيوز".وأوضح أن "محافظة ذي قار شهدت أعلى الإصابات بمرض الحمى النزفية، بتسجيل 113 إصابة و26 حالة وفاة، وحلت ميسان ثانيا باعداد الإصابات بواقع 31 إصابة وثلاث وفيات".وأشار البدر إلى أن محافظة واسط سجلت 24 إصابة وحالتين وفاة، وبابل سجلت 24 إصابة وحالتين وفاة، فيما سجلت محافظة المثنى 17 إصابة و6 وفيات، والبصرة 11 إصابة وحالة وفاة واحدة.وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحمى النزفية تنتقل من شخص إلى آخر "نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى".والحمى النزفية فيروس يسبّب الوفاة بنسبة تترواح بين 10 و40% من الإصابات، وهو من الأمراض المعدية المهددة للحياة، إذ يمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما ينتج عن ذلك حدوث نزيف مع إمكانية إعاقة قدرة الدم على التجلط.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/العراق-يحصي-18-حالة-وفاة-و90-إصابة-بمرض-الحمى-النزفية-1062518015.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق... الكشف عن مستجدات "مهمة وخطيرة" بشأن الحمى النزفية
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كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن مستجدات وصفتها بـ"المهمة والخطيرة"، بشأن الحمى النزفية في العراق.
وصرح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، بأن "الحمى النزفية مرض خطير جدا وينتقل عن التماس المباشر مع المواشي المصابة وعن طريق حشرة القراد"، بحسب شبكة
"السومرية نيوز".
وأوضح أن "محافظة ذي قار شهدت أعلى الإصابات بمرض الحمى النزفية، بتسجيل 113 إصابة و26 حالة وفاة، وحلت ميسان ثانيا باعداد الإصابات بواقع 31 إصابة وثلاث وفيات".
وأشار البدر إلى أن محافظة واسط سجلت 24 إصابة وحالتين وفاة، وبابل سجلت 24 إصابة وحالتين وفاة، فيما سجلت محافظة المثنى 17 إصابة و6 وفيات، والبصرة 11 إصابة وحالة وفاة واحدة.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحمى النزفية تنتقل من شخص إلى آخر "نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى".
والحمى النزفية فيروس يسبّب الوفاة بنسبة تترواح بين 10 و40% من الإصابات، وهو من الأمراض المعدية المهددة للحياة، إذ يمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما ينتج عن ذلك حدوث نزيف
مع إمكانية إعاقة قدرة الدم على التجلط.