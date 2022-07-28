https://arabic.sputniknews.com/20220728/حزب-الله-نقلنا-المقاومة-من-فعل-عسكري-إلى-فهم-سياسي-1065689982.html

"حزب الله": نقلنا المقاومة من فعل "عسكري" إلى فهم "سياسي"

"حزب الله": نقلنا المقاومة من فعل "عسكري" إلى فهم "سياسي"

قال إبراهيم أمين السيد، رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، إننا ننتمي إلى منظومة فكرية وعقائدية وأخلاقية ترتب علينا وعلى أمثالنا... 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T12:24+0000

2022-07-28T12:24+0000

2022-07-28T12:24+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني العهد، مساء اليوم الخميس، عن أمين السيد، أن وضع "حزب الله" اللبناني نموذجي لأنه انتقل من الفردية إلى الجماعية، وبأن الإنجازات تعد وليدة الفعل الجمعي وليس الفردي، و"حزب الله" قدم في المنطقة نموذجا في هذا الإطار.وشدد المسؤول بحزب الله على أن "قيادات حزب الله كانت ولا زالت في الصف الأمامي لناحية التضحيات، وهي تمتلك من الإيمان والصفاء والإخلاص والعزة والكرامة ما يجعلها قادرة ليس فقط على مواجهة الأعداء بل أيضا على إدارة المجموعة".وذكر إبراهيم أمين السيد أن "حزب الله نقل المقاومة من مقاومة كفعل عسكري إلى مقاومة بفهم سياسي، بمعنى أن المقاومة ليست مجردة عن أهدافها السياسية، ونفتخر بفائض الكوادر والقيادات في حزب الله، وهذا دليل مصداقية وجدية وتطابق بين العقيدة والعمل".وأشار المسؤول بالحزب اللبناني إلى أن "جماهير المقاومة بمستوى وعيها وإخلاصها هي مصدر إنجازات هذه المقاومة وسببها الجوهري"، مؤكدا "أننا موجودون في بلد متنوع ولا مجال لأحد أن يلغي الآخر، ولا مجال لهذا البلد أن يُقسّم، وهو مهدّد ومُستهدف ومحلّ اهتمام كبير وله ارتباطات بسياسات كبرى في المنطقة والعالم".ولفت إلى أن "التحديات في المنطقة المتمثلة بإسرائيل وغيرها، هي تحديات كبيرة ومحل قلق لأن خطط الأعداء وأطماعهم دائمة"، معتبرًا أن "العالم اليوم يشهد تحوّلات وتغيّرات، وثمة دول ومجتمعات ستصعد وأخرى ستضعف، وما تشهده منطقتنا هو في هذا السياق، ولبنان في المعادلات القادمة في عداد الدول الأساسية الكبرى، بفعل وجود المقاومة".

https://arabic.sputniknews.com/20220727/إعلام-إسرائيل-تقدم-اقتراحا-جديدا-لحل-الخلاف-مع-لبنان-بشأن-الحدود-البحرية-1065660144.html

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