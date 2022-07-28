https://arabic.sputniknews.com/20220728/ضباط-روس-يكشفون-عن-عملاء-أوكرانيين-وجهوا-هجمات-على-خيرسون-1065669309.html

ضباط روس يكشفون عن عملاء أوكرانيين وجهوا هجمات على خيرسون

ضباط روس يكشفون عن عملاء أوكرانيين وجهوا هجمات على خيرسون

كشف ضباط الأمن الروس عن مجموعة من العملاء الأوكرانيين بقيادة منسقة؛ حيث قام أعضاء المجموعة بتعديل نيران الصواريخ والمدفعية الأوكرانية على الجيش الروسي في... 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T04:35+0000

2022-07-28T04:35+0000

2022-07-28T06:06+0000

أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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خيرسون - سبوتنيك. وفقا لما ذكره ضابط أمن روسي لـ"سبوتنيك": "عند محاولة تصوير مقطع فيديو في منشأة عسكرية، تم احتجاز مواطن أوكراني يدعى تيكونوف أندري فاليرييفيتش، مولود عام 1990، وهو موظف في مصنع تعليب".وأضاف الضابط: "اتضح أنه يقوم بتعديل نيران الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية، التي نفذت قصفا في نقاط الانتشار المؤقت لفيلق الجيش الروسي المتمركز في منطقة خيرسون، ومواقع أخرى للقوات المسلحة الروسية على أراضي خيرسون والمنطقة".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصةلحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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أخبار أوكرانيا