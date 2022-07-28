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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220728/ضباط-روس-يكشفون-عن-عملاء-أوكرانيين-وجهوا-هجمات-على-خيرسون-1065669309.html
ضباط روس يكشفون عن عملاء أوكرانيين وجهوا هجمات على خيرسون
ضباط روس يكشفون عن عملاء أوكرانيين وجهوا هجمات على خيرسون
كشف ضباط الأمن الروس عن مجموعة من العملاء الأوكرانيين بقيادة منسقة؛ حيث قام أعضاء المجموعة بتعديل نيران الصواريخ والمدفعية الأوكرانية على الجيش الروسي في... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T04:35+0000
2022-07-28T06:06+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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خيرسون - سبوتنيك. وفقا لما ذكره ضابط أمن روسي لـ"سبوتنيك": "عند محاولة تصوير مقطع فيديو في منشأة عسكرية، تم احتجاز مواطن أوكراني يدعى تيكونوف أندري فاليرييفيتش، مولود عام 1990، وهو موظف في مصنع تعليب".وأضاف الضابط: "اتضح أنه يقوم بتعديل نيران الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية، التي نفذت قصفا في نقاط الانتشار المؤقت لفيلق الجيش الروسي المتمركز في منطقة خيرسون، ومواقع أخرى للقوات المسلحة الروسية على أراضي خيرسون والمنطقة".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصةلحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/مرتزقة-أجانب-يعبرون-عن-خيبة-آمالهم-للانضمام-إلى-القتال-في-أوكرانيا-1065663917.html
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أخبار أوكرانيا

ضباط روس يكشفون عن عملاء أوكرانيين وجهوا هجمات على خيرسون

04:35 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 06:06 GMT 28.07.2022)
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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كشف ضباط الأمن الروس عن مجموعة من العملاء الأوكرانيين بقيادة منسقة؛ حيث قام أعضاء المجموعة بتعديل نيران الصواريخ والمدفعية الأوكرانية على الجيش الروسي في خيرسون وحولها.
خيرسون - سبوتنيك. وفقا لما ذكره ضابط أمن روسي لـ"سبوتنيك": "عند محاولة تصوير مقطع فيديو في منشأة عسكرية، تم احتجاز مواطن أوكراني يدعى تيكونوف أندري فاليرييفيتش، مولود عام 1990، وهو موظف في مصنع تعليب".
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
مرتزقة أجانب يعبرون عن خيبة آمالهم للانضمام إلى القتال في أوكرانيا
أمس, 19:43 GMT
وأضاف الضابط: "اتضح أنه يقوم بتعديل نيران الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية، التي نفذت قصفا في نقاط الانتشار المؤقت لفيلق الجيش الروسي المتمركز في منطقة خيرسون، ومواقع أخرى للقوات المسلحة الروسية على أراضي خيرسون والمنطقة".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصةلحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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