https://arabic.sputniknews.com/20220728/فايزر-تحقق-إيرادات-قياسية-تتجاوز-27-مليار-دولار-بفضل-لقاح-وعلاج-كوفيد-1065712664.html
"فايزر" تحقق إيرادات قياسية تتجاوز 27 مليار دولار بفضل لقاح وعلاج "كوفيد"
"فايزر" تحقق إيرادات قياسية تتجاوز 27 مليار دولار بفضل لقاح وعلاج "كوفيد"
تجاوزت إيرادات وأرباح شركة "فايزر" في الربع الثاني توقعات المحللين في وول ستريت، مدفوعة بمبيعات لقاح "كوفيد 19" وعلاجها المضاد للفيروسات "باكسلوفيد". 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T20:08+0000
2022-07-28T20:08+0000
2022-07-28T20:08+0000
مجتمع
اقتصاد
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حققت الشركة إيرادات قدرها 27.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأكبر مبيعات ربع سنوية لها على الإطلاق، كما سجلت 9.9 مليار دولار في صافي الدخل، بزيادة 78% عن الربع الثاني من عام 2021.أشار متوسط توقعات المحللين إلى أن الشركة ستسجل إيرادات فصيلة قدرها 25.7 مليار دولار فقط، على أن تسجل معدل ربحية للسهم الواحد يبلغ 1.78 دولار، لكنها سجلت 2.04 دولار، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".حقق لقاح "كوفيد" الذي تنتجه "فايزر" إيرادات قدرها 8.8 مليار دولار أمريكي للربع الثاني، فيما بلغ إجمالي مبيعات "باكسلوفيد" 8.1 مليار دولار أمريكي. حافظت الشركة على توقعاتها لمبيعات عام 2022 للقاح عند 32 مليار دولار ولا تزال تتوقع 22 مليار دولار للدواء..حافظت الشركة إلى حد كبير على توقعات الإيرادات والأرباح الإجمالية لعام 2022. حيث تتوقع "فايزر" مبيعات تتراوح بين 98 مليار دولار و 102 مليار دولار هذا العام وربح السهم من 6.30 دولار إلى 6.45 دولار. يشعر مسؤولو الصحة العامة بالقلق من أن الولايات المتحدة ستواجه موجة كبيرة من عدوى كوفيد هذا الخريف حيث تتضاءل المناعة من اللقاحات ويتوجه الناس إلى الداخل هربًا من الطقس البارد. يأمل العلماء ومسؤولو الصحة في أن توفر الجرعات المحدثة خصيصا لمكافحة متحور "أوميكرون" التي تستهدف حماية أكثر دواما.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/موافقة-أمريكية-على-لقاحي-فايزر-ومودرنا-للأطفال-من-عمر-6-أشهر-1063784561.html
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مجتمع, اقتصاد
"فايزر" تحقق إيرادات قياسية تتجاوز 27 مليار دولار بفضل لقاح وعلاج "كوفيد"
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تجاوزت إيرادات وأرباح شركة "فايزر" في الربع الثاني توقعات المحللين في وول ستريت، مدفوعة بمبيعات لقاح "كوفيد 19" وعلاجها المضاد للفيروسات "باكسلوفيد".
حققت الشركة إيرادات قدرها 27.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 47% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأكبر مبيعات ربع سنوية لها على الإطلاق، كما سجلت 9.9 مليار دولار في صافي الدخل، بزيادة 78% عن الربع الثاني من عام 2021.
أشار متوسط توقعات المحللين إلى أن الشركة ستسجل إيرادات فصيلة قدرها 25.7 مليار دولار فقط، على أن تسجل معدل ربحية للسهم الواحد يبلغ 1.78 دولار، لكنها سجلت 2.04 دولار، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
حقق لقاح "كوفيد" الذي تنتجه "فايزر" إيرادات قدرها 8.8 مليار دولار أمريكي للربع الثاني، فيما بلغ إجمالي مبيعات "باكسلوفيد
" 8.1 مليار دولار أمريكي. حافظت الشركة على توقعاتها لمبيعات عام 2022 للقاح عند 32 مليار دولار ولا تزال تتوقع 22 مليار دولار للدواء..
حافظت الشركة
إلى حد كبير على توقعات الإيرادات والأرباح الإجمالية لعام 2022. حيث تتوقع "فايزر" مبيعات تتراوح بين 98 مليار دولار و 102 مليار دولار هذا العام وربح السهم من 6.30 دولار إلى 6.45 دولار.
يشعر مسؤولو الصحة العامة بالقلق من أن الولايات المتحدة ستواجه موجة كبيرة من عدوى كوفيد هذا الخريف حيث تتضاءل المناعة من اللقاحات ويتوجه الناس إلى الداخل هربًا من الطقس البارد. يأمل العلماء ومسؤولو الصحة في أن توفر الجرعات المحدثة خصيصا لمكافحة متحور "أوميكرون" التي تستهدف حماية أكثر دواما.