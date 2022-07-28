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مسؤول أمريكي: نظام الدفاع الشرق أوسطي الشبيه بالناتو "مجرد فكرة"
مسؤول أمريكي: نظام الدفاع الشرق أوسطي الشبيه بالناتو "مجرد فكرة"
أكد مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية اليوم الخميس، أن تشكيل نظام الدفاع الشبيه بحلف الناتو في الشرق الأوسط "مجرد فكرة". 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T20:35+0000
2022-07-28T20:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
منظومات دفاع جوي
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وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب الكشف عن هويته إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "طرح فكرة الدفاع الجوي المشترك، خلال زيارته السعودية في وقت سابق من يوليو/ تموز".وذكر أن طرح الفكرة تزامن مع عقده قمة مع قادة من 9 دول عربية بعد زيارة لإسرائيل وأن بايدن غادر دون أن يعلن عن تأييد عربي لمحور أمني إقليمي، بحسب "رويترز".وأكد أنه لا يوجد "إطار عمل بعد لنظام دفاعي جوي وصاروخي متكامل في الشرق الأوسط"، موضحا أن "الأمر فكرة حاليا، لا إطار عمل لها".ورأى أنه "كان من المهم للرئيس طرح الأمر المتعلق بوجود دفاع جوي وصاروخي أفضل تكاملاً في المنطقة".وكان ملك الأردن عبد الله الثاني، قد عبر في يونيو/ تموز الماضي، عن دعمه لتشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو".وذكر العاهل الأردني وقتها أن دول المنطقة بدأت العمل معاً على مواجهة التحديات.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/مسؤول-أمريكي-بايدن-سيبحث-مع-القادة-العرب-القدرات-الصاروخية-والدفاعية-المتكاملة-1065123515.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, منظومات دفاع جوي

مسؤول أمريكي: نظام الدفاع الشرق أوسطي الشبيه بالناتو "مجرد فكرة"

20:35 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في قصر السلام، جدة، السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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أكد مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية اليوم الخميس، أن تشكيل نظام الدفاع الشبيه بحلف الناتو في الشرق الأوسط "مجرد فكرة".
وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب الكشف عن هويته إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "طرح فكرة الدفاع الجوي المشترك، خلال زيارته السعودية في وقت سابق من يوليو/ تموز".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
مسؤول أمريكي: بايدن سيبحث مع القادة العرب القدرات الصاروخية والدفاعية المتكاملة
16 يوليو, 07:02 GMT
وذكر أن طرح الفكرة تزامن مع عقده قمة مع قادة من 9 دول عربية بعد زيارة لإسرائيل وأن بايدن غادر دون أن يعلن عن تأييد عربي لمحور أمني إقليمي، بحسب "رويترز".
وأكد أنه لا يوجد "إطار عمل بعد لنظام دفاعي جوي وصاروخي متكامل في الشرق الأوسط"، موضحا أن "الأمر فكرة حاليا، لا إطار عمل لها".
ورأى أنه "كان من المهم للرئيس طرح الأمر المتعلق بوجود دفاع جوي وصاروخي أفضل تكاملاً في المنطقة".
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني، قد عبر في يونيو/ تموز الماضي، عن دعمه لتشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وذكر العاهل الأردني وقتها أن دول المنطقة بدأت العمل معاً على مواجهة التحديات.
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