https://arabic.sputniknews.com/20220728/مسؤول-أمريكي-نظام-الدفاع-الشرق-أوسطي-الشبيه-بالناتو-مجرد-فكرة-1065713147.html
مسؤول أمريكي: نظام الدفاع الشرق أوسطي الشبيه بالناتو "مجرد فكرة"
مسؤول أمريكي: نظام الدفاع الشرق أوسطي الشبيه بالناتو "مجرد فكرة"
أكد مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية اليوم الخميس، أن تشكيل نظام الدفاع الشبيه بحلف الناتو في الشرق الأوسط "مجرد فكرة". 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T20:35+0000
2022-07-28T20:35+0000
2022-07-28T20:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
منظومات دفاع جوي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065114164_0:0:1687:949_1920x0_80_0_0_cf2d1c9d57394d9646d903b391248103.jpg
وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب الكشف عن هويته إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "طرح فكرة الدفاع الجوي المشترك، خلال زيارته السعودية في وقت سابق من يوليو/ تموز".وذكر أن طرح الفكرة تزامن مع عقده قمة مع قادة من 9 دول عربية بعد زيارة لإسرائيل وأن بايدن غادر دون أن يعلن عن تأييد عربي لمحور أمني إقليمي، بحسب "رويترز".وأكد أنه لا يوجد "إطار عمل بعد لنظام دفاعي جوي وصاروخي متكامل في الشرق الأوسط"، موضحا أن "الأمر فكرة حاليا، لا إطار عمل لها".ورأى أنه "كان من المهم للرئيس طرح الأمر المتعلق بوجود دفاع جوي وصاروخي أفضل تكاملاً في المنطقة".وكان ملك الأردن عبد الله الثاني، قد عبر في يونيو/ تموز الماضي، عن دعمه لتشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو".وذكر العاهل الأردني وقتها أن دول المنطقة بدأت العمل معاً على مواجهة التحديات.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/مسؤول-أمريكي-بايدن-سيبحث-مع-القادة-العرب-القدرات-الصاروخية-والدفاعية-المتكاملة-1065123515.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1065114164_0:0:1687:1265_1920x0_80_0_0_cbc24789e9fa0149d47ba36953e22aa7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, منظومات دفاع جوي
مسؤول أمريكي: نظام الدفاع الشرق أوسطي الشبيه بالناتو "مجرد فكرة"
تابعنا عبر
أكد مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية اليوم الخميس، أن تشكيل نظام الدفاع الشبيه بحلف الناتو في الشرق الأوسط "مجرد فكرة".
وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب الكشف عن هويته إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "طرح فكرة الدفاع الجوي المشترك، خلال زيارته السعودية في وقت سابق من يوليو/ تموز".
وذكر أن طرح الفكرة تزامن مع عقده قمة مع قادة من 9 دول عربية بعد زيارة لإسرائيل وأن بايدن غادر دون أن يعلن عن تأييد عربي لمحور أمني إقليمي، بحسب "رويترز".
وأكد أنه لا يوجد "إطار عمل بعد لنظام دفاعي جوي وصاروخي
متكامل في الشرق الأوسط"، موضحا أن "الأمر فكرة حاليا، لا إطار عمل لها".
ورأى أنه "كان من المهم للرئيس طرح الأمر المتعلق بوجود دفاع جوي وصاروخي أفضل تكاملاً في المنطقة".
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني، قد عبر في يونيو/ تموز الماضي، عن دعمه لتشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وذكر العاهل الأردني وقتها أن دول المنطقة بدأت العمل معاً على مواجهة التحديات.