https://arabic.sputniknews.com/20220728/مصرع-6-أشخاص-وفقدان-14-آخرين-جراء-السيول-شمال-غرب-طهران-1065687673.html
مصرع 6 أشخاص وفقدان 14 آخرين جراء السيول شمال غرب طهران
مصرع 6 أشخاص وفقدان 14 آخرين جراء السيول شمال غرب طهران
أعلنت إدارة الطوارئ الإيرانية، اليوم الخميس، مصرع 6 أشخاص وفقدان 14 آخرين جراء سيول ضربت مناطق شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
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طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ، جلال ملكي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن عدد ضحايا السيول شمال غرب العاصمة طهران ارتفع إلى 6 أشخاص، فيما أصيب 10 آخرين، مضيفا أن عدد المفقودين بلغ 14 شخصا حتى الآن.وأوضح أن فرق الطوارئ تقوم بمساعدة أهالي المنطقة والعالقين في السيول.وفي 23 تموز/يوليو الجاري، لقي 22 شخصا مصرعهم، بسبب الفيضانات، التي ضربت محافظة فارس جنوبي البلاد.وشهدت محافظات شمال وجنوب إيران، مؤخرا، أمطارا غزيرة، تحولت إلى فيضانات في بعض المناطق بمحافظة فارس، وتسببت في أضرار مادية ووفيات.وسبق وأن تعرضت إيران، في عامي 2019 و2020، إلى سيول وفيضانات واسعة النطاق؛ أدت إلى مقتل 76 شخصا على الأقل، وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/مصرع-11-شخصا-إثر-سيول-جارفة-في-اليمن-1065484644.html
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مصرع 6 أشخاص وفقدان 14 آخرين جراء السيول شمال غرب طهران
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أعلنت إدارة الطوارئ الإيرانية، اليوم الخميس، مصرع 6 أشخاص وفقدان 14 آخرين جراء سيول ضربت مناطق شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.
طهران- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم إدارة الطوارئ، جلال ملكي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن عدد ضحايا السيول شمال غرب العاصمة طهران ارتفع إلى 6 أشخاص، فيما أصيب 10 آخرين، مضيفا أن عدد المفقودين بلغ 14 شخصا حتى الآن.
وأوضح أن فرق الطوارئ تقوم بمساعدة أهالي المنطقة والعالقين في السيول.
وفي 23 تموز/يوليو الجاري، لقي 22 شخصا مصرعهم، بسبب الفيضانات، التي ضربت محافظة فارس جنوبي البلاد.
وشهدت محافظات شمال وجنوب إيران، مؤخرا، أمطارا غزيرة، تحولت إلى فيضانات
في بعض المناطق بمحافظة فارس، وتسببت في أضرار مادية ووفيات.
وسبق وأن تعرضت إيران، في عامي 2019 و2020، إلى سيول وفيضانات واسعة النطاق؛ أدت إلى مقتل 76 شخصا على الأقل، وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.