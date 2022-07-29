عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220729/آر-تي-تفتح-باب-المشاركة-في-مسابقة-خالد-الخطيب-الدولية-للمراسلين-العسكريين-1065748341.html
"آر تي" تفتح باب المشاركة في مسابقة خالد الخطيب الدولية للمراسلين العسكريين
"آر تي" تفتح باب المشاركة في مسابقة خالد الخطيب الدولية للمراسلين العسكريين
باشرت قناة "أر تي" بتلقي طلبات المشاركة في مسابقة جائزة خالد الخطيب الدولية "خالد الخطيب إنترناشيونال ميموريال أوورد" 29.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-29T15:08+0000
2022-07-29T15:08+0000
قناة rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103423/98/1034239853_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_45423c3b26a0a884065460ffebf03ea4.jpg
وتُعنى هذه الدورة من المسابقة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة بحماية سكان إقليم دونباس، حسبما ذكره موقع "أر تي"، اليوم الجمعة.وتجرى فعاليات جائزة خالد الخطيب الدولية سنويا، تخليدا لذكرى الصحفي السوري، خالد الخطيب، الذي كان يعمل لصالح شبكة "أر تي"، وقتل في سوريا في 30 يوليو/تموز 2017، حيث يجري تكريم الصحفيين أصحاب أفضل الأعمال من مناطق النزاع.وتمنح جائزة خالد الخطيب الدولية في فئتين، أولهما "أفضل عمل صحفي من مناطق النزاع": وتمنح لتقارير الصحفيين الذين يغطون مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأما الثانية: "أفضل عمل صحفي: مهمة إنسانية": وتمنح للأعمال التي تتناول قصص عن الناس في منطقة النزاع، ومساعدة المدنيين واللاجئين، وترميم المدن، وعودة الحياة السلمية.يمكن تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للمسابقة، حيث يتم قبول الأعمال:بصيغة النص المكتوب: 5 مقالات بحد أقصى حول موضوع واحد، بإجمالي 10 آلاف كلمة أو أقل، منشورة في أي من وسائل الإعلام المطبوعة أو عبر الإنترنت، بما في ذلك المنصات المستقلة.بصيغة الفيديو: بحد أقصى 5 مقاطع حول موضوع واحد، بإجمالي 60 دقيقة أو أقل، منشورة على الإنترنت أو مذاعة على الهواء، بما في ذلك المنصات المستقلة.وقد حصل على الجائزة في الدورة الأولى للمسابقة (2018) متسابقون من العراق وإيرلندا وسنغافورة.في الدورة الثانية (2019) حصل عليها ممثلون عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والهند.وفي الدورة الثالثة (2020) حصل على الجائزة مراسلون عسكريون من روسيا وسوريا والهند.أما في الدورة الرابعة (2021) حصل عليها مراسلون عسكريون من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية واليمن.وتضم لجنة التحكيم منذ تأسيس الجائزة صحفيين أجانب وروس بارزين، من بينهم: إيرادا زينالوفا ويفغيني بودوبني وألكسندر كوتس.وقتل خالد الخطيب في قصف صاروخي شنه المسلحون في محافظة حمص السورية عام 2017، بينما كان يغطي في تقاريره معارك القوات الحكومية ضد الإرهابيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/مشروع-سبوتنيك-برو-يشارك-في-منتدى-الإعلام-اللبناني-1064667734.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103423/98/1034239853_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_dda964bf5d44188c7fabe9c88053aab5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قناة rt

"آر تي" تفتح باب المشاركة في مسابقة خالد الخطيب الدولية للمراسلين العسكريين

15:08 GMT 29.07.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورحفل توزيع جائزة الصحفي "خالد الخطيب الدولية"
حفل توزيع جائزة الصحفي خالد الخطيب الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
باشرت قناة "أر تي" بتلقي طلبات المشاركة في مسابقة جائزة خالد الخطيب الدولية "خالد الخطيب إنترناشيونال ميموريال أوورد"
وتُعنى هذه الدورة من المسابقة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة بحماية سكان إقليم دونباس، حسبما ذكره موقع "أر تي"، اليوم الجمعة.
وتجرى فعاليات جائزة خالد الخطيب الدولية سنويا، تخليدا لذكرى الصحفي السوري، خالد الخطيب، الذي كان يعمل لصالح شبكة "أر تي"، وقتل في سوريا في 30 يوليو/تموز 2017، حيث يجري تكريم الصحفيين أصحاب أفضل الأعمال من مناطق النزاع.
وتمنح جائزة خالد الخطيب الدولية في فئتين، أولهما "أفضل عمل صحفي من مناطق النزاع": وتمنح لتقارير الصحفيين الذين يغطون مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأما الثانية: "أفضل عمل صحفي: مهمة إنسانية": وتمنح للأعمال التي تتناول قصص عن الناس في منطقة النزاع، ومساعدة المدنيين واللاجئين، وترميم المدن، وعودة الحياة السلمية.
ويحصل الفائزون بجوائز خالد الخطيب الدولية على جائزة نقدية قدرها 200 ألف روبل (3260 دولار أمريكي).
يمكن تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للمسابقة، حيث يتم قبول الأعمال:
بصيغة النص المكتوب: 5 مقالات بحد أقصى حول موضوع واحد، بإجمالي 10 آلاف كلمة أو أقل، منشورة في أي من وسائل الإعلام المطبوعة أو عبر الإنترنت، بما في ذلك المنصات المستقلة.
بصيغة الفيديو: بحد أقصى 5 مقاطع حول موضوع واحد، بإجمالي 60 دقيقة أو أقل، منشورة على الإنترنت أو مذاعة على الهواء، بما في ذلك المنصات المستقلة.
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
مشروع "سبوتنيك برو" يشارك في منتدى الإعلام اللبناني
5 يوليو, 09:43 GMT
وقد حصل على الجائزة في الدورة الأولى للمسابقة (2018) متسابقون من العراق وإيرلندا وسنغافورة.
في الدورة الثانية (2019) حصل عليها ممثلون عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والهند.
وفي الدورة الثالثة (2020) حصل على الجائزة مراسلون عسكريون من روسيا وسوريا والهند.
أما في الدورة الرابعة (2021) حصل عليها مراسلون عسكريون من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية واليمن.
وتضم لجنة التحكيم منذ تأسيس الجائزة صحفيين أجانب وروس بارزين، من بينهم: إيرادا زينالوفا ويفغيني بودوبني وألكسندر كوتس.
وقتل خالد الخطيب في قصف صاروخي شنه المسلحون في محافظة حمص السورية عام 2017، بينما كان يغطي في تقاريره معارك القوات الحكومية ضد الإرهابيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала