https://arabic.sputniknews.com/20220729/آر-تي-تفتح-باب-المشاركة-في-مسابقة-خالد-الخطيب-الدولية-للمراسلين-العسكريين-1065748341.html

"آر تي" تفتح باب المشاركة في مسابقة خالد الخطيب الدولية للمراسلين العسكريين

"آر تي" تفتح باب المشاركة في مسابقة خالد الخطيب الدولية للمراسلين العسكريين

باشرت قناة "أر تي" بتلقي طلبات المشاركة في مسابقة جائزة خالد الخطيب الدولية "خالد الخطيب إنترناشيونال ميموريال أوورد" 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T15:08+0000

2022-07-29T15:08+0000

2022-07-29T15:08+0000

قناة rt

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وتُعنى هذه الدورة من المسابقة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة بحماية سكان إقليم دونباس، حسبما ذكره موقع "أر تي"، اليوم الجمعة.وتجرى فعاليات جائزة خالد الخطيب الدولية سنويا، تخليدا لذكرى الصحفي السوري، خالد الخطيب، الذي كان يعمل لصالح شبكة "أر تي"، وقتل في سوريا في 30 يوليو/تموز 2017، حيث يجري تكريم الصحفيين أصحاب أفضل الأعمال من مناطق النزاع.وتمنح جائزة خالد الخطيب الدولية في فئتين، أولهما "أفضل عمل صحفي من مناطق النزاع": وتمنح لتقارير الصحفيين الذين يغطون مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأما الثانية: "أفضل عمل صحفي: مهمة إنسانية": وتمنح للأعمال التي تتناول قصص عن الناس في منطقة النزاع، ومساعدة المدنيين واللاجئين، وترميم المدن، وعودة الحياة السلمية.يمكن تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للمسابقة، حيث يتم قبول الأعمال:بصيغة النص المكتوب: 5 مقالات بحد أقصى حول موضوع واحد، بإجمالي 10 آلاف كلمة أو أقل، منشورة في أي من وسائل الإعلام المطبوعة أو عبر الإنترنت، بما في ذلك المنصات المستقلة.بصيغة الفيديو: بحد أقصى 5 مقاطع حول موضوع واحد، بإجمالي 60 دقيقة أو أقل، منشورة على الإنترنت أو مذاعة على الهواء، بما في ذلك المنصات المستقلة.وقد حصل على الجائزة في الدورة الأولى للمسابقة (2018) متسابقون من العراق وإيرلندا وسنغافورة.في الدورة الثانية (2019) حصل عليها ممثلون عن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والهند.وفي الدورة الثالثة (2020) حصل على الجائزة مراسلون عسكريون من روسيا وسوريا والهند.أما في الدورة الرابعة (2021) حصل عليها مراسلون عسكريون من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية واليمن.وتضم لجنة التحكيم منذ تأسيس الجائزة صحفيين أجانب وروس بارزين، من بينهم: إيرادا زينالوفا ويفغيني بودوبني وألكسندر كوتس.وقتل خالد الخطيب في قصف صاروخي شنه المسلحون في محافظة حمص السورية عام 2017، بينما كان يغطي في تقاريره معارك القوات الحكومية ضد الإرهابيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220705/مشروع-سبوتنيك-برو-يشارك-في-منتدى-الإعلام-اللبناني-1064667734.html

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