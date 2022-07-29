https://arabic.sputniknews.com/20220729/وزير-خارجية-ترانسنيستريا-ما-يحدث-في-أوكرانيا-دليل-على-أهمية-قوات-حفظ-السلام-بالنسبة-لنا-1065716285.html

وزير خارجية ترانسنيستريا: ما يحدث في أوكرانيا دليل على أهمية قوات حفظ السلام بالنسبة لنا

وزير خارجية ترانسنيستريا: ما يحدث في أوكرانيا دليل على أهمية قوات حفظ السلام بالنسبة لنا

قال وزير خارجية جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) المولدافية غير المعترف بها، فيتالي إيغناتيف، بأن الوضع في أوكرانيا يؤكد أهمية قوات حفظ السلام بالنسبة... 29.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-29T02:28+0000

2022-07-29T02:28+0000

2022-07-29T02:28+0000

مولدوفا

روسيا

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تيراسبول - سبوتنيك. وقال إيغناتيف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ننطلق من حقيقة أن آلية حفظ السلام الثلاثية الحالية قد أثبتت فعاليتها على مدى 30 عامًا، ولا يوجد سبب لتغيير أي شيء. علاوة على ذلك، في سياق الاضطرابات العالمية والإقليمية، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا المجاورة لنا، فإن قيمة و أصبح دور بعثة حفظ السلام تحقيق الاستقرار في منطقة نهر دنيستر واضحًا للجميع".وأشار إيغناتيف إلى أن في بريدنيستروفيه يؤمنون دائمًا بالأفضل ويعتمدون على نهج عقلاني وواقعي، لكنهم مضطرون لتحليل ومناقشة جميع السيناريوهات.وتحتفل جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه) بذكرى مرور 30 سنة على وصول قوات حفظ السلام إلى المنطقة.وتقع ترانسنيستريا في المنطقة شرقي نهر دنيستر بين أوكرانيا ومولدوفا؛ وأعلنت استقلالها عام 199، حيث كانت آنذاك تتبع جمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية.وفي آذار/ مارس عام 1992، وعلى خلفية إعلان استقلال ترانسنيستريا، اشتعلت أعمال قتالية بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية، انتهت في تموز/يوليو من ذات العام.وتوجد قوات حفظ سلام في منطقة النزاع، تتضمن 402 عسكريا من روسيا الاتحادية، و492 من ترانسنيستريا، و355 من مولدوفا، وعشرة مراقبين من أوكرانيا.يتم تنفيذ عملية حفظ السلام في 15 مركزًا ونقطة تفتيش ثابتة، وتقع في المناطق الرئيسية بالمنطقة الأمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220722/جمهورية-ترانسنيستريا-المولدافية-نهدف-للاستقلال-والانضمام-لاحقا-إلى-روسيا-1065409336.html

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