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الجامعة العربية تناشد القوى السياسية في العراق وقف التصعيد ووأد الفتنة
الجامعة العربية تناشد القوى السياسية في العراق وقف التصعيد ووأد الفتنة
ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، جميع القوى السياسية في العراق، العمل على وقف التصعيد ووأد الفتنة على وجه السرعة. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T15:26+0000
2022-07-30T15:26+0000
العالم العربي
العراق
أحمد أبو الغيط
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قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، في بيان: "ناشد السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جميع القوى السياسية العراقية العمل على وأد الفتنة بسرعة، ووقف منحنى التصعيد الذي قد يخرج بالأوضاع في البلاد عن السيطرة"، مشددا على أن خروج الأمور عن السيطرة لن يكون في مصلحة العراق ولا لصالح أي طرف.وأشار البيان إلى أن أبو الغيط يتابع عن كثب مجريات الأزمة الجارية في العراق، معربا عن دعمه لصوت القيادات العراقية الحكيمة التي تطالب بضرورة تحمل الجميع المسؤولية، ووضع مصلحة العراق العليا قبل أي مصالح شخصية أو حزبية ضيقة.يشار إلى أن عددا من المتظاهرين كانوا قد تمكنوا اليوم السبت، من دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، من جهة نفق الزيتون، بعد عمل فتحة صغيرة بين الحواجز الكونكريتية حسب ما أكدته مصادر أمنية.وقد ردت قوات الأمن العراقية، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.
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العالم العربي, العراق, أحمد أبو الغيط

الجامعة العربية تناشد القوى السياسية في العراق وقف التصعيد ووأد الفتنة

15:26 GMT 30.07.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، جميع القوى السياسية في العراق، العمل على وقف التصعيد ووأد الفتنة على وجه السرعة.
قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، في بيان: "ناشد السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جميع القوى السياسية العراقية العمل على وأد الفتنة بسرعة، ووقف منحنى التصعيد الذي قد يخرج بالأوضاع في البلاد عن السيطرة"، مشددا على أن خروج الأمور عن السيطرة لن يكون في مصلحة العراق ولا لصالح أي طرف.
وأضاف البيان أن "الحوار يظل الوسيلة الوحيدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الحالية، وأن الأمر يتطلب حواراً حقيقياً ومخلصاً بين مختلف مكونات الطيف السياسي مع البعد عن التشنج أو الرغبة في الاستئثار".
وأشار البيان إلى أن أبو الغيط يتابع عن كثب مجريات الأزمة الجارية في العراق، معربا عن دعمه لصوت القيادات العراقية الحكيمة التي تطالب بضرورة تحمل الجميع المسؤولية، ووضع مصلحة العراق العليا قبل أي مصالح شخصية أو حزبية ضيقة.
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13:56 GMT
يشار إلى أن عددا من المتظاهرين كانوا قد تمكنوا اليوم السبت، من دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، من جهة نفق الزيتون، بعد عمل فتحة صغيرة بين الحواجز الكونكريتية حسب ما أكدته مصادر أمنية.
وقد ردت قوات الأمن العراقية، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.
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