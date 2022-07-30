https://arabic.sputniknews.com/20220730/الجامعة-العربية-تناشد-القوى-السياسية-في-العراق-وقف-التصعيد-ووأد-الفتنة-1065772552.html

الجامعة العربية تناشد القوى السياسية في العراق وقف التصعيد ووأد الفتنة

الجامعة العربية تناشد القوى السياسية في العراق وقف التصعيد ووأد الفتنة

ناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، جميع القوى السياسية في العراق، العمل على وقف التصعيد ووأد الفتنة على وجه السرعة. 30.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-30T15:26+0000

2022-07-30T15:26+0000

2022-07-30T15:26+0000

العالم العربي

العراق

أحمد أبو الغيط

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قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، في بيان: "ناشد السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جميع القوى السياسية العراقية العمل على وأد الفتنة بسرعة، ووقف منحنى التصعيد الذي قد يخرج بالأوضاع في البلاد عن السيطرة"، مشددا على أن خروج الأمور عن السيطرة لن يكون في مصلحة العراق ولا لصالح أي طرف.وأشار البيان إلى أن أبو الغيط يتابع عن كثب مجريات الأزمة الجارية في العراق، معربا عن دعمه لصوت القيادات العراقية الحكيمة التي تطالب بضرورة تحمل الجميع المسؤولية، ووضع مصلحة العراق العليا قبل أي مصالح شخصية أو حزبية ضيقة.يشار إلى أن عددا من المتظاهرين كانوا قد تمكنوا اليوم السبت، من دخول المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، من جهة نفق الزيتون، بعد عمل فتحة صغيرة بين الحواجز الكونكريتية حسب ما أكدته مصادر أمنية.وقد ردت قوات الأمن العراقية، بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.

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العالم العربي, العراق, أحمد أبو الغيط