عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220730/الولايات-المتحدة-تسجل-قرابة-5-آلاف-حالة-إصابة-بجدري-القرود-1065759117.html
الولايات المتحدة تسجل قرابة 5 آلاف حالة إصابة بجدري القرود
الولايات المتحدة تسجل قرابة 5 آلاف حالة إصابة بجدري القرود
أكدت الولايات المتحدة تسجيل قرابة 5 آلاف حالة إصابة بجدري القرود حتى يوم الخميس، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية... 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T02:25+0000
2022-07-30T02:30+0000
جدري القردة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_14853c93df17a2942ca4fc625ac3243a.jpg
وسجلت نيويورك أكبر عدد من الحالات بلغ 1247 حالة، تليها كاليفورنيا بـ799 حالة وإلينوي بـ396، وفقا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض. وحتى الآن لدى الولايات المتحدة أعلى حصيلة إصابات بجدري القرود في العالم.ومنذ أن أبلغت الولايات المتحدة عن أول حالة في 17 مايو/أيار الماضي، استمرت الحالات في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، حيث قفزت أعلى حصيلة يومية للحالات إلى 439 في 15 يوليو، وفقا لاتجاه الحالات الذي سجلته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/أوروبا-تسجل-أول-حالة-وفاة-بجدري-القرود-في-هذه-الدولة-1065757000.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_292:0:2959:2000_1920x0_80_0_0_62dd91c042484362266fb42163be6c07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جدري القردة

الولايات المتحدة تسجل قرابة 5 آلاف حالة إصابة بجدري القرود

02:25 GMT 30.07.2022 (تم التحديث: 02:30 GMT 30.07.2022)
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
تابعنا عبرTelegram
أكدت الولايات المتحدة تسجيل قرابة 5 آلاف حالة إصابة بجدري القرود حتى يوم الخميس، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وسجلت نيويورك أكبر عدد من الحالات بلغ 1247 حالة، تليها كاليفورنيا بـ799 حالة وإلينوي بـ396، وفقا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض. وحتى الآن لدى الولايات المتحدة أعلى حصيلة إصابات بجدري القرود في العالم.
امرأة تحمل مظلة للاحتماء من أشعة الشمس خلال يوم مشمس حار في مدريد، إسبانيا، 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
أوروبا تسجل أول حالة وفاة بجدري القرود.. في هذه الدولة
أمس, 20:12 GMT
ومنذ أن أبلغت الولايات المتحدة عن أول حالة في 17 مايو/أيار الماضي، استمرت الحالات في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، حيث قفزت أعلى حصيلة يومية للحالات إلى 439 في 15 يوليو، وفقا لاتجاه الحالات الذي سجلته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала