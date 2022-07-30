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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220730/كييف-تقرر-إخلاء-المناطق-الخاضعة-لسيطرتها-في-دونيتسك-1065775964.html
كييف تقرر إخلاء المناطق الخاضعة لسيطرتها في دونيتسك
كييف تقرر إخلاء المناطق الخاضعة لسيطرتها في دونيتسك
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن كييف قررت إخلاء المناطق الخاضعة لسيطرتها في جمهورية دونيتسك الشعبية. 30.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-30T21:12+0000
2022-07-30T21:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو، 30 يوليو - سبوتنيك. ونشر زيلينسكي بيانا، أكد من خلاله أن "هناك مرسوم حكومي بشأن الإخلاء الإلزامي من مقاطعة دونيتسك، كل شيء يتم تنظيمه. هناك دعم كامل ومساعدة كاملة ولوجيستية ومدفوعات، يلزمنا فقط قرار الأشخاص الذين لم يقرروا بأنفسهم بعد".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، جنوب شرقي أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع السعي لمحاولة إيجاد بديل للطاقة بعيداً عن الاعتماد على الموارد الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/وزير-الخارجية-الأمريكي-يتصل-بنظيره-الروسي-1065751894.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

كييف تقرر إخلاء المناطق الخاضعة لسيطرتها في دونيتسك

21:12 GMT 30.07.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورالتحقيق بشأن جرائم القوات الأوكرانية في مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك
التحقيق بشأن جرائم القوات الأوكرانية في مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن كييف قررت إخلاء المناطق الخاضعة لسيطرتها في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو، 30 يوليو - سبوتنيك. ونشر زيلينسكي بيانا، أكد من خلاله أن "هناك مرسوم حكومي بشأن الإخلاء الإلزامي من مقاطعة دونيتسك، كل شيء يتم تنظيمه. هناك دعم كامل ومساعدة كاملة ولوجيستية ومدفوعات، يلزمنا فقط قرار الأشخاص الذين لم يقرروا بأنفسهم بعد".
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
لافروف يؤكد لبلينكن أن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا "ستتحقق بالكامل"
أمس, 17:14 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، جنوب شرقي أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، مع السعي لمحاولة إيجاد بديل للطاقة بعيداً عن الاعتماد على الموارد الروسية.
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Пожилые жители Херсона разговаривают с российскими военными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:25 GMT
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