https://arabic.sputniknews.com/20220731/إسرائيل-تبدأ-حملة-التطعيم-ضد-جدري-القردة-1065796032.html

إسرائيل تبدأ حملة التطعيم ضد جدري القردة

إسرائيل تبدأ حملة التطعيم ضد جدري القردة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية بدأت حملة التطعيم ضد جدري القردة في البلاد. 31.07.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار إسرائيل اليوم

جدري القردة

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري "مفزاك لايف"، مساء اليوم الأحد، أنه في الوقت الذي يشهد العالم زيادة كبيرة في عدد المصابين بمرض جدري القردة، فإن إسرائيل بدأت حملة التطعيم ضد هذا المرض.وأوضح الموقع أن وزارة الصحة الإسرائيلية بدأت استدعاء من يستحق التطعيم ضد مرض جدري القردة في البلاد، حيث ضخت المزيد من اللقاحات في عيادة "شيبرينتاك" في مدينة تل أبيب، كبداية لحملة التطعيم ضد جدري القردة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد كشف الأحد الماضي، عن عدد الحالات المصابة بجدري القردة في بلاده، والتي قدرها بـ 105 حالات.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لابيد في مستهل الجلسة الحكومية الأسبوعية، أن هناك نحو 105 حالات مصابة بجدري القردة، وأن بلاده اشترت 10000 جرعة لقاح، مشددا على أنه من المفترض وصول 5000 جرعة منها إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، وبأنه فور وصول تلك اللقاحات، ستبدأ وزارة الصحة في تطعيم السكان المعرضين للخطر.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن نحو 5000 لقاح ضد مرض جدري القردة ستصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، على أن تصل 5000 لقاح آخر في وقت لاحق.وناشدت الوزارة أي مواطن يعاني من الحمى والبثور، أو كان على اتصال وثيق بشخص يشتبه في إصابته بفيروس جدري القردة، الاتصال بالطبيب على الفور.وجدري القردة هو مرض فيروسي يظهر عادة في الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية.

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أخبار إسرائيل اليوم, جدري القردة, أخبار العالم الآن