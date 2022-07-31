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https://arabic.sputniknews.com/20220731/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يدعو-للتظاهر-غدا-أمام-المنطقة-الخضراء-بعد-تطورات-تنذر-بانقلاب-مشبوه-1065818467.html
"الإطار التنسيقي" في العراق يدعو للتظاهر غدا أمام المنطقة الخضراء بعد تطورات "تنذر بانقلاب مشبوه"
"الإطار التنسيقي" في العراق يدعو للتظاهر غدا أمام المنطقة الخضراء بعد تطورات "تنذر بانقلاب مشبوه"
دعا "الإطار التنسيقي" في العراق، مساء اليوم الاحد، إلى "تظاهرات حاشدة يوم غد الاثنين أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، للدفاع عن الدولة العراقية". 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T19:18+0000
2022-07-31T19:18+0000
أخبار العراق اليوم
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وقالت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة التابعة للإطار التنسيقي، في بيان لها: "ندعو أبناء شعبنا العراقي بكافة أطيافهم وفعالياتهم العشائرية والأكاديمية والثقافية إلى أن يهبوا للتظاهر سلميا للدفاع عن دولتهم التي ثبتت أركانها دماء آلاف الشهداء، بوجه الطغيان الدكتاتوري والاحتلال والطائفية والإرهاب الداعشي".وأضافت اللجنة، أن "مستقبل أبنائهم الذي حرص حشد العراق وقواته الأمنية على ضمانه، لاسيما بعد التطورات الأخيرة التي تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة وإلغاء شرعيتها وإهانة مؤسساتها الدستورية وإلغاء العملية الديمقراطية فيها".وأشار البيان إلى أن "موعد التظاهرات سيكون عند الساعة الخامسة عصرا أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد".وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق اليوم، أن "الثورة العفوية التي حررت المنطقة الخضراء، هي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم".واعتبر الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، "أن اعتصام أنصاره داخل البرلمان يمثل ثورة عفوية حررت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد"، مشيراً إلى أن "ما يحصل يعد فرصة ذهبية لكل من اكتوى بالظلم والفساد والإرهاب والتبعية".ودعا زعيم التيار الصدري، "العراقيين إلى دعم المتظاهرين المعتصمين حاليا في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، للمطالبة بإصلاحات في النظام السياسي في البلاد".ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/وزير-مقتدى-الصدر-يصدر-10-توجيهات-إلى-المتظاهرين-في-المنطقة-الخضراء-1065815690.html
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أخبار العراق اليوم

"الإطار التنسيقي" في العراق يدعو للتظاهر غدا أمام المنطقة الخضراء بعد تطورات "تنذر بانقلاب مشبوه"

19:18 GMT 31.07.2022
© Thaier Al-Sudaniاحتجاجت بغداد، العراق 2 أكتوبر 2019
احتجاجت بغداد، العراق 2 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
© Thaier Al-Sudani
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دعا "الإطار التنسيقي" في العراق، مساء اليوم الاحد، إلى "تظاهرات حاشدة يوم غد الاثنين أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، للدفاع عن الدولة العراقية".
وقالت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة التابعة للإطار التنسيقي، في بيان لها: "ندعو أبناء شعبنا العراقي بكافة أطيافهم وفعالياتهم العشائرية والأكاديمية والثقافية إلى أن يهبوا للتظاهر سلميا للدفاع عن دولتهم التي ثبتت أركانها دماء آلاف الشهداء، بوجه الطغيان الدكتاتوري والاحتلال والطائفية والإرهاب الداعشي".
أنصار مقتدى الصدر يحتجون على ترشيح الكتلة المنافسة لرئاسة الوزراء في بغداد، ويدخلون مبنى البرلمان العراقي، العراق 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
وزير مقتدى الصدر يصدر 10 توجيهات إلى المتظاهرين في المنطقة الخضراء
17:56 GMT
وأضافت اللجنة، أن "مستقبل أبنائهم الذي حرص حشد العراق وقواته الأمنية على ضمانه، لاسيما بعد التطورات الأخيرة التي تنذر بالتخطيط لانقلاب مشبوه واختطاف للدولة وإلغاء شرعيتها وإهانة مؤسساتها الدستورية وإلغاء العملية الديمقراطية فيها".
وأشار البيان إلى أن "موعد التظاهرات سيكون عند الساعة الخامسة عصرا أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد".
وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق اليوم، أن "الثورة العفوية التي حررت المنطقة الخضراء، هي الفرصة الذهبية لكل من اكتوى من الشعب بنار الظلم".
واعتبر الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، "أن اعتصام أنصاره داخل البرلمان يمثل ثورة عفوية حررت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد"، مشيراً إلى أن "ما يحصل يعد فرصة ذهبية لكل من اكتوى بالظلم والفساد والإرهاب والتبعية".
ودعا زعيم التيار الصدري، "العراقيين إلى دعم المتظاهرين المعتصمين حاليا في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، للمطالبة بإصلاحات في النظام السياسي في البلاد".
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
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