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الدفاع الروسية تكشف عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني "عدة وعتادا"
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني "عدة وعتادا"
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الروسية بصواريخ عالية الدقة أطلقتها من الجو أصابت نقطة انتشار اللواء الميكانيكي 72 التابع للجيش... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T11:19+0000
2022-07-31T11:19+0000
2022-07-31T11:21+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
رصد عسكري
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وأوضحت الوزارة: "قصفت القوات الروسية بأسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من سلاح الجو نقطة الانتشار المؤقت لوحدات اللواء الآلي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مدينة كوديما التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قضت على ما يصل لـ50 جنديا، ودمرت مدافع ميدانية من طراز مستا بي و10 عربات مجنزرة".وأضاف بيان وزارة الدفاع: "بالإضافة إلى ذلك، اعترض الدفاع الجوي الروسي 11 قذيفة تم إطلاقها من راجمات صاروخية في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخاركوف وخيرسون".وأشار البيان إلى أن "الجيش الروسي دمر مدفع هاوتزر إم 777 أمريكية الصنع في إطار حملة لتدمير المدافع في بلدة نوفوبافلوفكا".وتابع البيان: "كجزء من حملة استهدفت المدافع في بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مدفع هاوتزر "إم 777" أمريكي الصنع، وراجمة أوراغان في منطقة نيكولايفكا".وذكر البيان خسائر القوات الأوكرانية بالتفصيل منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: "إجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات المسلحة الروسية 261 طائرة، و 145 طائرة مروحية، و649 1 طائرة مسيرة، و361 منظومة مضادة للطيران، و195 4 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و773 راجمة صواريخ، و220 3 مدفعا ميدانيا ومدافع هاون، و4619 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني "عدة وعتادا"
11:19 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 11:21 GMT 31.07.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الروسية بصواريخ عالية الدقة أطلقتها من الجو أصابت نقطة انتشار اللواء الميكانيكي 72 التابع للجيش الأوكراني، مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 50 جنديًا وتدمير مدافع من طراز "مستا بي".
وأوضحت الوزارة: "قصفت القوات الروسية بأسلحة عالية الدقة تم إطلاقها من سلاح الجو نقطة الانتشار المؤقت لوحدات اللواء الآلي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مدينة كوديما التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قضت على ما يصل لـ50 جنديا، ودمرت مدافع ميدانية من طراز مستا بي و10 عربات مجنزرة".
"أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 طائرات أوكرانية دون طيار في بلدات ترنوفايا وبريشيب وسيمونوفكا وياكوفينكوفو وبيتروبافلوفكا في مقاطعة خاركوف في يوم واحد".
وأضاف بيان وزارة الدفاع: "بالإضافة إلى ذلك، اعترض الدفاع الجوي الروسي 11 قذيفة تم إطلاقها من راجمات صاروخية في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخاركوف وخيرسون".
"القوات الجوية الروسية هاجمت بأسلحة عالية الدقة موقع لمقاتلي كتيبة كراكن القومية المتطرفة على أراضي كلية موروزوف الميكانيكية في خاركوف، وسقط إثر ذلك 350 عنصرا بين قتيل وجريح".
وأشار البيان إلى أن "الجيش الروسي دمر مدفع هاوتزر إم 777 أمريكية الصنع في إطار حملة لتدمير المدافع في بلدة نوفوبافلوفكا".
وتابع البيان: "كجزء من حملة استهدفت المدافع في بلدة نوفوبافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مدفع هاوتزر "إم 777" أمريكي الصنع، وراجمة أوراغان في منطقة نيكولايفكا".
"إضافة إلى ذلك تم تدمير 9 راجمات صواريخ غراد، و4 مرابض مدفعية غياتسنت بي، و5 مرابض مدفعية من طراز دي-30، في بلدات فيسيلوي وزايتسيفو وزفانوفكا، ورازدولوفكا، ونوفغارودسكوب، ودزيرجينسك، ودونوفيتسكتا، وكوراخوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وذكر البيان خسائر القوات الأوكرانية بالتفصيل منذ بداية العملية العسكرية الخاصة: "إجمالاً، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات المسلحة الروسية 261 طائرة، و 145 طائرة مروحية، و649 1 طائرة مسيرة، و361 منظومة مضادة للطيران، و195 4 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و773 راجمة صواريخ، و220 3 مدفعا ميدانيا ومدافع هاون، و4619 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".