https://arabic.sputniknews.com/20220731/بعد-تدريبها-على-قتال-حزب-الله-في-الغابات-معلومات-عن-القوات-البرية-الإسرائيلية-1065797333.html
بعد تدريبها على قتال "حزب الله" في الغابات… معلومات عن القوات البرية الإسرائيلية
بعد تدريبها على قتال "حزب الله" في الغابات… معلومات عن القوات البرية الإسرائيلية
تتدرب قوات إسرائيلية على القتال داخل القرى والغابات لمحاكاة شن حرب على "حزب الله" اللبناني في بيئة مماثلة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T13:15+0000
2022-07-31T13:15+0000
2022-07-31T13:15+0000
رصد عسكري
إسرائيل
لبنان
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وذكرت وسائل إعلام عبرية أن لواء المظليين الإسرائيلي أجرى مناورات عسكرية في قرية قبرصية لمحاكاة حرب حقيقية ضد "حزب الله" في غابات لبنان.ويصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.ويمتلك الجيش الإسرائيلي 646 ألف جندي بينهم 173 ألف جندي عامل و465 ألف جندي احتياطي، إضافة إلى 8 آلاف قوات شبه عسكرية.وتمتلك إسرائيل 1900 دبابة و8 آلاف و44 مدرعة و650 مدفع ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و48 راجمة صواريخ.يذكر أن الجيش اللبناني يحتل المرتبة رقم 114 بين أقوى 142 جيشا في العالم، ويمتلك 100 ألف فرد بينهم 80 ألف جندي قوات عاملة و20 ألف فرد قوات شبه عسكرية، إضافة إلى القوة العسكرية لـ "حزب الله".
https://arabic.sputniknews.com/20220731/إسرائيل-تجري-مناورات-عسكرية-تحاكي-حربا-ضد-حزب-الله-1065789053.html
https://arabic.sputniknews.com/20220702/موقع-عبري-غواصون-من-حزب-الله-عبروا-حدود-إسرائيل-لمهمة-عسكرية-خاصة-1064524878.html
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رصد عسكري, إسرائيل, لبنان
بعد تدريبها على قتال "حزب الله" في الغابات… معلومات عن القوات البرية الإسرائيلية
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تتدرب قوات إسرائيلية على القتال داخل القرى والغابات لمحاكاة شن حرب على "حزب الله" اللبناني في بيئة مماثلة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن لواء المظليين الإسرائيلي أجرى مناورات عسكرية
في قرية قبرصية لمحاكاة حرب حقيقية ضد "حزب الله" في غابات لبنان.
ويصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لتصنيفات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
ويمتلك الجيش الإسرائيلي
646 ألف جندي بينهم 173 ألف جندي عامل و465 ألف جندي احتياطي، إضافة إلى 8 آلاف قوات شبه عسكرية.
وتمتلك إسرائيل 1900 دبابة و8 آلاف و44 مدرعة و650 مدفع ذاتي الحركة و300 مدفع ميداني و48 راجمة صواريخ.
يذكر أن الجيش اللبناني يحتل المرتبة رقم 114 بين أقوى 142 جيشا في العالم، ويمتلك 100 ألف فرد بينهم 80 ألف جندي قوات عاملة و20 ألف فرد قوات شبه عسكرية، إضافة إلى القوة العسكرية
لـ "حزب الله".