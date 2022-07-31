https://arabic.sputniknews.com/20220731/تبون-الجزائر-ستواصل-سعيها-لتكون-سوريا-حاضرة-في-القمة-العربية-المقبلة-1065820955.html
تبون: الجزائر ستواصل سعيها لتكون سوريا حاضرة في القمة العربية المقبلة
تبون: الجزائر ستواصل سعيها لتكون سوريا حاضرة في القمة العربية المقبلة
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مواصلة السعي لتكون سوريا حاضر في القمة العربية المقبلة. 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T21:14+0000
2022-07-31T21:14+0000
2022-07-31T21:14+0000
الجزائر
أخبار سوريا اليوم
الحكومة الجزائرية الجديدة
جامعة الدول العربية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049193442_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5cb922f7e19c91feb00fd9d5a239445.jpg
الجزائر- سبوتنيك. وقال الرئيس الجزائري، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد إنه "سنواصل سعينا لتكون سوريا حاضرة في القمة العربية المقبلة".وبداية الشهر الجاري أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قيام بلاده بجس نبض كافة الدول العربية، بغية تحقيق توافق يمهد لعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية.وقال وزير الخارجية الجزائري على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في العاصمة اللبنانية بيروت، إن "سوريا عضو مؤسس لجامعة الدول العربية، ونحن كجزائر ليس لدينا أي مشكلة لعودة سوريا لشغل مقعدها".وأضاف لعمامرة "نحن نقوم بعملية جس للنبض لدى كل الدول العربية، وسنستمع لوجهات نظرها أثناء الاجتماع، ونأمل في تحقيق توافق بخصوص قضية سوريا".وكان مجلس الجامعة العربية قد علق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عضوية سوريا على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.وتابع لعمامرة مؤكدا أن الجزائر "كبلد مضيف ستبذل قصارى جهدها للم الشمل، وتقوية الإرادة العربية المشتركة من أجل رفع التحديات جماعيا".
https://arabic.sputniknews.com/20211223/الجعفري-يتحدث-عن-التواصل-بين-سوريا-والسعودية-ويكشف-الدولة-التي-تعرقل-عودة-بلاده-إلى-الجامعة-العربية-1054471519.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049193442_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7ef025471b2215d9937646b138b7d1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار سوريا اليوم, الحكومة الجزائرية الجديدة, جامعة الدول العربية
تبون: الجزائر ستواصل سعيها لتكون سوريا حاضرة في القمة العربية المقبلة
تابعنا عبر
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مواصلة السعي لتكون سوريا حاضر في القمة العربية المقبلة.
الجزائر- سبوتنيك. وقال الرئيس الجزائري، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد إنه "سنواصل سعينا لتكون سوريا حاضرة في القمة العربية المقبلة".
وبداية الشهر الجاري أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قيام بلاده بجس نبض كافة الدول العربية، بغية تحقيق توافق يمهد لعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية.
وقال وزير الخارجية الجزائري على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في العاصمة اللبنانية بيروت، إن "سوريا عضو مؤسس لجامعة الدول العربية، ونحن كجزائر ليس لدينا أي مشكلة لعودة سوريا
لشغل مقعدها".
23 ديسمبر 2021, 06:46 GMT
وأضاف لعمامرة "نحن نقوم بعملية جس للنبض لدى كل الدول العربية، وسنستمع لوجهات نظرها أثناء الاجتماع، ونأمل في تحقيق توافق بخصوص قضية سوريا".
وكان مجلس الجامعة العربية قد علق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عضوية سوريا على خلفية الموقف من الصراع الدائر في هذا البلد، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.
وتابع لعمامرة مؤكدا أن الجزائر "كبلد مضيف ستبذل قصارى جهدها للم الشمل، وتقوية الإرادة العربية
المشتركة من أجل رفع التحديات جماعيا".