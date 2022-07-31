https://arabic.sputniknews.com/20220731/وزير-الأشغال-اللبناني-لـسبوتنيك-نتوقع-سقوط-معظم-صوامع-القمح-في-مرفأ-بيروت-1065806346.html
وزير الأشغال اللبناني لـ"سبوتنيك": نتوقع سقوط معظم صوامع القمح في مرفأ بيروت
وزير الأشغال اللبناني لـ"سبوتنيك": نتوقع سقوط معظم صوامع القمح في مرفأ بيروت
أفاد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، بسقوط صومعتين من الجهة الشمالية ضمن 40 صومعة لتخزين القمح في مرفأ بيروت، ورجح أنه... 31.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-31T16:06+0000
2022-07-31T16:06+0000
2022-07-31T16:09+0000
لبنان
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بيروت- سبوتنيك. وقال حمية في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، خلال وجوده في نقطة قريبة من الصوامع في رصيف رقم 7 في مرفأ بيروت لمتابعة التطورات: "صومعتين من أصل أكثر من أربعين صومعة سقطتا اليوم من الجهة الشمالية، وهناك صومعتين من جهة سوليدير (وسط بيروت) قد تقعان في أي لحظة وفق التقارير الفنية".وأشار حمية، إلى أن سقوط الصومعتين اليوم "كان متوقعاً وفق التقارير الفنية الحكومية"، كما رجح سقوط "معظم الصوامع" الأخرى بشكل متتالي.وانهار مساء اليوم الأحد جزء من صوامع القمح في مرفأ بيروت، وذلك قبل أيام من الذكرى السنوية للانفجار المروع الذي شهده المرفأ وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.وبثت وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل، صورا وفيديوهات تظهر لحظة انهيار الجزء الشمالي من الصوامع، والذي أعقبه انتشار كتلة هائلة من الغبار في المكان.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/لبنان-يقرر-إعلان-الحداد-الوطني-وتعطيل-المؤسسات-العامة-والبلديات-في-ذكرى-فاجعة-انفجار-مرفأ-بيروت-1065692786.html
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لبنان
وزير الأشغال اللبناني لـ"سبوتنيك": نتوقع سقوط معظم صوامع القمح في مرفأ بيروت
16:06 GMT 31.07.2022 (تم التحديث: 16:09 GMT 31.07.2022) تابعنا عبر
أفاد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، بسقوط صومعتين من الجهة الشمالية ضمن 40 صومعة لتخزين القمح في مرفأ بيروت، ورجح أنه من "المتوقع سقوط معظم الصوامع الأخرى".
بيروت- سبوتنيك. وقال حمية في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، خلال وجوده في نقطة قريبة من الصوامع في رصيف رقم 7 في مرفأ بيروت لمتابعة التطورات: "صومعتين من أصل أكثر من أربعين صومعة سقطتا اليوم من الجهة الشمالية، وهناك صومعتين من جهة سوليدير (وسط بيروت) قد تقعان في أي لحظة وفق التقارير الفنية".
وأشار حمية، إلى أن سقوط الصومعتين اليوم "كان متوقعاً وفق التقارير الفنية الحكومية"، كما رجح سقوط "معظم الصوامع" الأخرى بشكل متتالي.
وأضاف الوزير اللبناني، أن "الجيش يعمل على رش الصوامع المنهارة بالمروحيات ولا خشية من انبعاثات سامة".
وانهار مساء اليوم الأحد جزء من صوامع القمح
في مرفأ بيروت، وذلك قبل أيام من الذكرى السنوية للانفجار المروع الذي شهده المرفأ وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص.
وبثت وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل، صورا وفيديوهات تظهر لحظة انهيار الجزء الشمالي من الصوامع، والذي أعقبه انتشار كتلة هائلة من الغبار في المكان.