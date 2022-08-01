https://arabic.sputniknews.com/20220801/إصابة-6-أشخاص-إثر-هجوم-أوكراني-على-قيادة-الأسطول-الروسي-في-البحر-الأسود--1065864892.html

إصابة 6 أشخاص إثر هجوم أوكراني على قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود

إصابة 6 أشخاص إثر هجوم أوكراني على قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود

أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجايف، إصابة 6 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قيادة الأسطول الروسي في البحر... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T16:38+0000

2022-08-01T16:38+0000

2022-08-01T16:39+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1064800522_0:230:3093:1969_1920x0_80_0_0_123879d9e0668c9271e053d6552d97b6.jpg

سيفاستوبول - سبوتنيك. وكتب رازفوجايف، عبر "تلغرام" أمس الأحد "صباح اليوم، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد يوم البحرية بالنسبة لنا (الذي يحتفل به في روسيا سنويًا في الأحد الأخير من يوليو/تموز)".عقب ذلك، أعلن رازفوجايف ارتفاع حصيلة الإصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود إلى 6 أشخاص.ونهاية الشهر الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، أن أي محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم ستعتبر إعلان حرب ضد روسيا، وإذا ما قامت بذلك دولة عضو في حلف الناتو، فإن ذلك سيعني صراع مع حلف شمال الأطلسي بأكمله، مما سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.ودخلت شبه جزيرة القرم ضمن قوام روسيا بعد استفتاء أُجري في آذار/مارس 2014 صوت خلاله 96 بالمئة من سكان القرم، و95 بالمئة من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا، بينما لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة جزءا من أراضيها.وأعلنت موسكو مراراً بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا على الانضمام إلى روسيا بشكل ديمقراطي تماما ويتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات سابقة له أن قضية القرم "أُغلقت نهائيًا".

https://arabic.sputniknews.com/20220731/ما-هي-قدرات-الأسطول-الروسي-في-2022-1065804584.html

https://arabic.sputniknews.com/20220708/-إعلام-جنديان-من-القوات-المسلحة-الألمانية-خططا-لتفجير-جسر-القرم-1064890566.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا