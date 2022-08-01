https://arabic.sputniknews.com/20220801/إصابة-6-أشخاص-إثر-هجوم-أوكراني-على-قيادة-الأسطول-الروسي-في-البحر-الأسود--1065864892.html
إصابة 6 أشخاص إثر هجوم أوكراني على قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود
إصابة 6 أشخاص إثر هجوم أوكراني على قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجايف، إصابة 6 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قيادة الأسطول الروسي في البحر... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T16:38+0000
2022-08-01T16:38+0000
2022-08-01T16:39+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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سيفاستوبول - سبوتنيك. وكتب رازفوجايف، عبر "تلغرام" أمس الأحد "صباح اليوم، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد يوم البحرية بالنسبة لنا (الذي يحتفل به في روسيا سنويًا في الأحد الأخير من يوليو/تموز)".عقب ذلك، أعلن رازفوجايف ارتفاع حصيلة الإصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود إلى 6 أشخاص.ونهاية الشهر الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، أن أي محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم ستعتبر إعلان حرب ضد روسيا، وإذا ما قامت بذلك دولة عضو في حلف الناتو، فإن ذلك سيعني صراع مع حلف شمال الأطلسي بأكمله، مما سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.ودخلت شبه جزيرة القرم ضمن قوام روسيا بعد استفتاء أُجري في آذار/مارس 2014 صوت خلاله 96 بالمئة من سكان القرم، و95 بالمئة من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا، بينما لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة جزءا من أراضيها.وأعلنت موسكو مراراً بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا على الانضمام إلى روسيا بشكل ديمقراطي تماما ويتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات سابقة له أن قضية القرم "أُغلقت نهائيًا".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
إصابة 6 أشخاص إثر هجوم أوكراني على قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود
16:38 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 16:39 GMT 01.08.2022) تابعنا عبر
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجايف، إصابة 6 أشخاص جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود.
سيفاستوبول - سبوتنيك. وكتب رازفوجايف، عبر "تلغرام" أمس الأحد "صباح اليوم، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد يوم البحرية بالنسبة لنا (الذي يحتفل به في روسيا سنويًا في الأحد الأخير من يوليو/تموز)".
وأضاف: "حلق جسم مجهول في فناء مقر الأسطول، ووفقا للبيانات الأولية، فإنه طائرة بدون طيار"، مشيرا إلى أنه "أصيب 5 أشخاص من موظفي مقر الأسطول ولم يسقط قتلى. وتم توفير المساعدة للجميع".
عقب ذلك، أعلن رازفوجايف ارتفاع حصيلة الإصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على قيادة الأسطول الروسي في البحر الأسود إلى 6 أشخاص.
ونوه رازفوجايف بأنه تم إلغاء جميع الاحتفالات التي كان من المفترض أن تقام في سيفاستوبول يوم الأحد، بمناسبة يوم البحرية الروسية، بسبب مخاوف أمنية، داعيا سكان سيفاستوبول إلى عدم مغادرة منازلهم "إذا أمكن".
ونهاية الشهر الماضي، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، أن أي محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم ستعتبر إعلان حرب ضد روسيا، وإذا ما قامت بذلك دولة عضو في حلف الناتو، فإن ذلك سيعني صراع مع حلف شمال الأطلسي بأكمله، مما سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
ودخلت شبه جزيرة القرم ضمن قوام روسيا بعد استفتاء أُجري في آذار/مارس 2014 صوت خلاله 96 بالمئة من سكان القرم، و95 بالمئة من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا، بينما لا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة جزءا من أراضيها.
وأعلنت موسكو مراراً بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا على الانضمام إلى روسيا بشكل ديمقراطي تماما ويتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريحات سابقة له أن قضية القرم "أُغلقت نهائيًا".