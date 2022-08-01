https://arabic.sputniknews.com/20220801/الصين--تحذر-من-أن-جيشها-لن-يقف-مكتوف-الأيدي-إذا-زارت-بيلوسي-تايوان-1065834276.html

الصين تحذر من أن جيشها لن يقف "مكتوف الأيدي" إذا زارت بيلوسي تايوان

الصين تحذر من أن جيشها لن يقف "مكتوف الأيدي" إذا زارت بيلوسي تايوان

حذرت الصين، من جديد، من أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي في حال قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بزيارة تايوان ضمن جولتها الآسيوية التي تجريها حاليا. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T09:29+0000

2022-08-01T09:29+0000

2022-08-01T09:29+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

نانسي بيلوسي

العالم

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الاثنين، من أن زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان "ستؤدي إلى وضع خطير للغاية وعواقب".ومن المقرر أن تتحدث رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في حدث غرفة التجارة الأمريكية ‏في سنغافورة، اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر أغسطس/ آب.‏وكانت بيلوسي، أعلنت أمس الأحد، عن تفاصيل برنامج الجولة التي تقوم ‏بها إلى قارة آسيا، دون أن تشير لزيارتها إلى تايوان، وهي الخطوة التي حذرت الصين منها.‏وقالت في بيان رسمي إنها "تقود وفدا من الكونغرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإعادة تأكيد التزام أمريكا الذي لا يتزعزع تجاه حلفائها وأصدقائها في المنطقة".وأشارت إلى أنها "ستعقد اجتماعات رفيعة المستوى في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة كيف يمكننا تعزيز مصالحنا وقيمنا المشتركة".وذهبت بيلوسي في جولة آسيوية، حيث ستزور خلالها اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، كما أفيد بأنها تنوي زيارة تايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.

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