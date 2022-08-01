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https://arabic.sputniknews.com/20220801/الصين--تحذر-من-أن-جيشها-لن-يقف-مكتوف-الأيدي-إذا-زارت-بيلوسي-تايوان-1065834276.html
الصين تحذر من أن جيشها لن يقف "مكتوف الأيدي" إذا زارت بيلوسي تايوان
الصين تحذر من أن جيشها لن يقف "مكتوف الأيدي" إذا زارت بيلوسي تايوان
حذرت الصين، من جديد، من أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي في حال قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بزيارة تايوان ضمن جولتها الآسيوية التي تجريها حاليا. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:29+0000
2022-08-01T09:29+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
نانسي بيلوسي
العالم
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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الاثنين، من أن زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان "ستؤدي إلى وضع خطير للغاية وعواقب".ومن المقرر أن تتحدث رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في حدث غرفة التجارة الأمريكية ‏في سنغافورة، اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر أغسطس/ آب.‏وكانت بيلوسي، أعلنت أمس الأحد، عن تفاصيل برنامج الجولة التي تقوم ‏بها إلى قارة آسيا، دون أن تشير لزيارتها إلى تايوان، وهي الخطوة التي حذرت الصين منها.‏وقالت في بيان رسمي إنها "تقود وفدا من الكونغرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإعادة تأكيد التزام أمريكا الذي لا يتزعزع تجاه حلفائها وأصدقائها في المنطقة".وأشارت إلى أنها "ستعقد اجتماعات رفيعة المستوى في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة كيف يمكننا تعزيز مصالحنا وقيمنا المشتركة".وذهبت بيلوسي في جولة آسيوية، حيث ستزور خلالها اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، كما أفيد بأنها تنوي زيارة تايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/بومبيو-يعلن-استعداده-للانضمام-لنانسي-بيلوسي-في-رحلتها-إلى-تايوان-رغم-تحذيرات-الصين-1065526576.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, نانسي بيلوسي, العالم

الصين تحذر من أن جيشها لن يقف "مكتوف الأيدي" إذا زارت بيلوسي تايوان

09:29 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / HANDOUTرئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، يصافح رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في قصر إستانا الرئاسي في سنغافورة خلال زيارتها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 1 أغسطس/ آب 2022
رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، يصافح رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في قصر إستانا الرئاسي في سنغافورة خلال زيارتها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 1 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، يصافح رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في قصر إستانا الرئاسي في سنغافورة خلال زيارتها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 1 أغسطس/ آب 2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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حذرت الصين، من جديد، من أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي في حال قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بزيارة تايوان ضمن جولتها الآسيوية التي تجريها حاليا.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، اليوم الاثنين، من أن زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان "ستؤدي إلى وضع خطير للغاية وعواقب".
ومن المقرر أن تتحدث رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في حدث غرفة التجارة الأمريكية ‏في سنغافورة، اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر أغسطس/ آب.‏
وكانت بيلوسي، أعلنت أمس الأحد، عن تفاصيل برنامج الجولة التي تقوم ‏بها إلى قارة آسيا، دون أن تشير لزيارتها إلى تايوان، وهي الخطوة التي حذرت الصين منها.‏
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وقالت في بيان رسمي إنها "تقود وفدا من الكونغرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإعادة تأكيد التزام أمريكا الذي لا يتزعزع تجاه حلفائها وأصدقائها في المنطقة".
وأشارت إلى أنها "ستعقد اجتماعات رفيعة المستوى في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان لمناقشة كيف يمكننا تعزيز مصالحنا وقيمنا المشتركة".
وذهبت بيلوسي في جولة آسيوية، حيث ستزور خلالها اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، كما أفيد بأنها تنوي زيارة تايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات، مرجعة ذلك إلى أسباب أمنية.
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