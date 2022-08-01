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العراق.. تحالف الفتح يدعو التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى ضبط النفس
العراق.. تحالف الفتح يدعو التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى ضبط النفس
دعا هادي العامري رئيس تحالف الفتح، التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى ضبط النفس وتقديم مصلحة البلاد. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:33+0000
2022-08-01T09:33+0000
أخبار العراق اليوم
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جاءت تصريحات رئيس تحالف الفتح في بيان، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال العامري إن أجواء التصعيد الإعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة، التي تدعو الى الحشد الجماهيري، قد تخرج عن السيطرة وتفضي الى العنف.وأضاف رئيس تحالف الفتح: "أكرر ندائي مخلصا إلى الأخوة في التيار الصدري وفي الإطار التنسيقي إلى أن يغلبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم مصلحة البلاد والعباد من خلال الحوار الجاد والبناء".وحث العامري الجانبين على تجنب إراقة الدماء، قائلا: "رفقا بالدم العراقي فهو أمانة في أعناق الجميع، ومسؤولية سفكه يتحملها الجميع". ودعا رئيس تحالف الفتح إلى "التفاهم والحوار".وكان الإطار التنسيقي في العراق، قد أعلن مساء الأحد "دعم الشعب في الدفاع عن شرعية الدولة والعملية السياسية والدستور"، في أعقاب دعوات التيار الصدري إلى تغيير جذري للنظام السياسي في البلاد.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/البرلمان-العربي-يرحب-بقرار-الحلبوسي-تعليق-عمل-مجلس-النواب-العراقي-1065812053.html
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أخبار العراق اليوم

العراق.. تحالف الفتح يدعو التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى ضبط النفس

09:33 GMT 01.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubayeأنصار مقتدى الصدر يقتحمون الحواجز الخرسانية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، أثناء احتجاجهم على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، في 30 يوليو 2022.
أنصار مقتدى الصدر يقتحمون الحواجز الخرسانية على طول جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في العاصمة بغداد، أثناء احتجاجهم على ترشيح كتلة منافسة لرئاسة الوزراء، في 30 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye
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دعا هادي العامري رئيس تحالف الفتح، التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى ضبط النفس وتقديم مصلحة البلاد.
جاءت تصريحات رئيس تحالف الفتح في بيان، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
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وقال العامري إن أجواء التصعيد الإعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة، التي تدعو الى الحشد الجماهيري، قد تخرج عن السيطرة وتفضي الى العنف.
وأضاف رئيس تحالف الفتح: "أكرر ندائي مخلصا إلى الأخوة في التيار الصدري وفي الإطار التنسيقي إلى أن يغلبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم مصلحة البلاد والعباد من خلال الحوار الجاد والبناء".
وحث العامري الجانبين على تجنب إراقة الدماء، قائلا: "رفقا بالدم العراقي فهو أمانة في أعناق الجميع، ومسؤولية سفكه يتحملها الجميع". ودعا رئيس تحالف الفتح إلى "التفاهم والحوار".
وكان الإطار التنسيقي في العراق، قد أعلن مساء الأحد "دعم الشعب في الدفاع عن شرعية الدولة والعملية السياسية والدستور"، في أعقاب دعوات التيار الصدري إلى تغيير جذري للنظام السياسي في البلاد.
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
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