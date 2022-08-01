https://arabic.sputniknews.com/20220801/العراق-تحالف-الفتح-يدعو-التيار-الصدري-والإطار-التنسيقي-إلى-ضبط-النفس-1065834571.html
العراق.. تحالف الفتح يدعو التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى ضبط النفس
العراق.. تحالف الفتح يدعو التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى ضبط النفس
دعا هادي العامري رئيس تحالف الفتح، التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى ضبط النفس وتقديم مصلحة البلاد. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:33+0000
2022-08-01T09:33+0000
2022-08-01T09:33+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065830374_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95257d09e086fcde390ff20cec588274.jpg
جاءت تصريحات رئيس تحالف الفتح في بيان، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وقال العامري إن أجواء التصعيد الإعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة، التي تدعو الى الحشد الجماهيري، قد تخرج عن السيطرة وتفضي الى العنف.وأضاف رئيس تحالف الفتح: "أكرر ندائي مخلصا إلى الأخوة في التيار الصدري وفي الإطار التنسيقي إلى أن يغلبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم مصلحة البلاد والعباد من خلال الحوار الجاد والبناء".وحث العامري الجانبين على تجنب إراقة الدماء، قائلا: "رفقا بالدم العراقي فهو أمانة في أعناق الجميع، ومسؤولية سفكه يتحملها الجميع". ودعا رئيس تحالف الفتح إلى "التفاهم والحوار".وكان الإطار التنسيقي في العراق، قد أعلن مساء الأحد "دعم الشعب في الدفاع عن شرعية الدولة والعملية السياسية والدستور"، في أعقاب دعوات التيار الصدري إلى تغيير جذري للنظام السياسي في البلاد.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/البرلمان-العربي-يرحب-بقرار-الحلبوسي-تعليق-عمل-مجلس-النواب-العراقي-1065812053.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065830374_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2742167a170d9fd55b14e01a21c92038.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق.. تحالف الفتح يدعو التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى ضبط النفس
تابعنا عبر
دعا هادي العامري رئيس تحالف الفتح، التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى ضبط النفس وتقديم مصلحة البلاد.
جاءت تصريحات رئيس تحالف الفتح في بيان، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وقال العامري إن أجواء التصعيد الإعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة، التي تدعو الى الحشد الجماهيري، قد تخرج عن السيطرة وتفضي الى العنف.
وأضاف رئيس تحالف الفتح: "أكرر ندائي مخلصا إلى الأخوة في التيار الصدري وفي الإطار التنسيقي إلى أن يغلبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم مصلحة البلاد والعباد من خلال الحوار الجاد والبناء".
وحث العامري الجانبين على تجنب إراقة الدماء، قائلا: "رفقا بالدم العراقي فهو أمانة في أعناق الجميع، ومسؤولية سفكه يتحملها الجميع". ودعا رئيس تحالف الفتح إلى "التفاهم والحوار".
وكان الإطار التنسيقي في العراق
، قد أعلن مساء الأحد "دعم الشعب في الدفاع عن شرعية الدولة والعملية السياسية والدستور"، في أعقاب دعوات التيار الصدري إلى تغيير جذري للنظام السياسي في البلاد.
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.