https://arabic.sputniknews.com/20220801/خبراء-يحذرون-من-سلوك-وحيد-داخل-محال-البقالة-يتسبب-في-الإصابة-بـجدري-القردة-1065843838.html

خبراء يحذرون من سلوك وحيد داخل محال البقالة يتسبب في الإصابة بـ"جدري القردة"

خبراء يحذرون من سلوك وحيد داخل محال البقالة يتسبب في الإصابة بـ"جدري القردة"

حذر خبراء من الطريقة الوحيدة لالتقاط "جدري القردة" داخل محال البقالة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T11:28+0000

2022-08-01T11:28+0000

2022-08-01T11:28+0000

جدري القردة

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103127/08/1031270836_0:0:5000:2813_1920x0_80_0_0_bd24fe2a3f7e21d57937ce5d2eee067a.jpg

وقال نائب رئيس الطب لنزاهة البيانات والتحليلات، وأستاذ الطب في جامعة "جونز هوبكنز"، ستيوارت كامبل راي، في تصريحات لموقع "Eat This, Not That" إن خطر الإصابة مؤكدا "إذا كان الشخص يميل إلى تقبيل أو احتضان المتسوقين الآخرين المرضى".وجاء تحذير راي تماشيا مع تعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها داخل أمريكا، وهي أن "جدري القردة" ينتقل من خلال الاتصال المباشر بطفح جلدي معدي أو قشور أو سوائل الجسم الموجودة على الوجه أو في الفم أو اليدين أو القدمين أو الصدر أو مناطق أخرى من الجسم، وليس عبر الهواء مثل (كوفيد-19).وبهذا الصدد، ينصح الدكتور ستيوارت كامبل راي بارتداء قناع طبي "عالي الجودة ومجهز جيدا" أثناء التسوق داخل محل البقالة، حتى بعد مرور أكثر من عامين على بداية وباء "كورونا" المستجد.وتشمل الأعراض الأخرى لـ"جدري القردة" الحمى والصداع وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.وانتشر "جدري القردة" في العديد من البلدان، بما في ذلك أمريكا، حيث أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ما يقرب من 5000 إصابة منذ شهر مايو/ أيار 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20220729/الفلبين-تعلن-عن-أول-حالة-إصابة-بفيروس-جدري-القردة-1065723478.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جدري القردة, مجتمع, منوعات