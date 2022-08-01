https://arabic.sputniknews.com/20220801/خبراء-يحذرون-من-سلوك-وحيد-داخل-محال-البقالة-يتسبب-في-الإصابة-بـجدري-القردة-1065843838.html
خبراء يحذرون من سلوك وحيد داخل محال البقالة يتسبب في الإصابة بـ"جدري القردة"
خبراء يحذرون من سلوك وحيد داخل محال البقالة يتسبب في الإصابة بـ"جدري القردة"
حذر خبراء من الطريقة الوحيدة لالتقاط "جدري القردة" داخل محال البقالة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T11:28+0000
2022-08-01T11:28+0000
2022-08-01T11:28+0000
جدري القردة
مجتمع
منوعات
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وقال نائب رئيس الطب لنزاهة البيانات والتحليلات، وأستاذ الطب في جامعة "جونز هوبكنز"، ستيوارت كامبل راي، في تصريحات لموقع "Eat This, Not That" إن خطر الإصابة مؤكدا "إذا كان الشخص يميل إلى تقبيل أو احتضان المتسوقين الآخرين المرضى".وجاء تحذير راي تماشيا مع تعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها داخل أمريكا، وهي أن "جدري القردة" ينتقل من خلال الاتصال المباشر بطفح جلدي معدي أو قشور أو سوائل الجسم الموجودة على الوجه أو في الفم أو اليدين أو القدمين أو الصدر أو مناطق أخرى من الجسم، وليس عبر الهواء مثل (كوفيد-19).وبهذا الصدد، ينصح الدكتور ستيوارت كامبل راي بارتداء قناع طبي "عالي الجودة ومجهز جيدا" أثناء التسوق داخل محل البقالة، حتى بعد مرور أكثر من عامين على بداية وباء "كورونا" المستجد.وتشمل الأعراض الأخرى لـ"جدري القردة" الحمى والصداع وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.وانتشر "جدري القردة" في العديد من البلدان، بما في ذلك أمريكا، حيث أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ما يقرب من 5000 إصابة منذ شهر مايو/ أيار 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/الفلبين-تعلن-عن-أول-حالة-إصابة-بفيروس-جدري-القردة-1065723478.html
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جدري القردة, مجتمع, منوعات
خبراء يحذرون من سلوك وحيد داخل محال البقالة يتسبب في الإصابة بـ"جدري القردة"
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حذر خبراء من الطريقة الوحيدة لالتقاط "جدري القردة" داخل محال البقالة.
وقال نائب رئيس الطب لنزاهة البيانات والتحليلات، وأستاذ الطب في جامعة "جونز هوبكنز"، ستيوارت كامبل راي، في تصريحات لموقع
"Eat This, Not That" إن خطر الإصابة مؤكدا "إذا كان الشخص يميل إلى تقبيل أو احتضان المتسوقين الآخرين المرضى".
وجاء تحذير راي تماشيا مع تعليمات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها داخل أمريكا، وهي أن "جدري القردة" ينتقل من خلال الاتصال المباشر بطفح جلدي معدي أو قشور أو سوائل الجسم الموجودة على الوجه أو في الفم أو اليدين أو القدمين أو الصدر أو مناطق أخرى من الجسم، وليس عبر الهواء مثل (كوفيد-19).
وبهذا الصدد، ينصح الدكتور ستيوارت كامبل راي بارتداء قناع طبي "عالي الجودة ومجهز جيدا" أثناء التسوق داخل محل البقالة، حتى بعد مرور أكثر من عامين على بداية وباء "كورونا" المستجد.
وتشمل الأعراض الأخرى لـ"جدري القردة" الحمى والصداع وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.
وانتشر "جدري القردة" في العديد من البلدان، بما في ذلك أمريكا، حيث أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ما يقرب من 5000 إصابة منذ شهر مايو/ أيار 2022.