https://arabic.sputniknews.com/20220801/نوفاك-حركة-البضائع-على-طول-طريق-بحر-الشمال-أعلى-مما-كان-مخططا-له-1065834855.html
نوفاك: حركة البضائع على طول طريق بحر الشمال أعلى مما كان مخططا له
نوفاك: حركة البضائع على طول طريق بحر الشمال أعلى مما كان مخططا له
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، إن حركة الشحن على طول طريق بحر الشمال تتجاوز الخطة المتوقعة بنسبة 5% ابتداءً من يوليو/تموز. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:37+0000
2022-08-01T09:37+0000
2022-08-01T09:37+0000
روسيا
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وقال نوفاك في اجتماع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين: "إذا تحدثنا عن النتائج، فقد بلغ تدفق البضائع في عام 2021 نحو 35 مليون طن، وهو أعلى من الخطة بمقدار 2 مليون طن، ابتداءً من يوليو، النتائج تحقق نموا بنسبة 5%".وبدوره قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن طريق بحر الشمال مهم بشكل خاص لروسيا في ظروف ضغط العقوبات، عندما تتعطل سلاسل الخدمات اللوجستية.أشار ميشوستين إلى أن الحكومة تواصل تطوير طريق بحر الشمال باعتباره ممرا للنقل ذي أهمية عالمية.وأضاف: "يتم إرسال المعادن وناقلات الطاقة إلى السوق العالمية من خلاله، كما يجري نقل البضائع بين آسيا وأوروبا من خلاله. في الوقت نفسه، يقع بالكامل في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا، وهو أمر مهم بشكل خاص في ظروف ضغط العقوبات الخارجية، وعندما تتعطل سلاسل التوريد اللوجستية للمنتجات".وأضاف ميشوستين أن هذا طريق بحري موثوق به، يطالب بتنشيطه على نطاق واسع الشركات والأشخاص الموجودون في القطب الشمالي والشرق الأقصى.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/-الخارجية-الروسية-تعلن-عن-مشروع-تجريبي-لنقل-البضائع-عبر-الطريق-البحري-الشمالي-1061017315.html
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الخارجية-الروسية-سيتم-تنفيذ-مشروع-طريق-بحر-الشمال-بغض-النظر-عن-الوضع-في-أوكرانيا--1063631277.html
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روسيا
نوفاك: حركة البضائع على طول طريق بحر الشمال أعلى مما كان مخططا له
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قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، إن حركة الشحن على طول طريق بحر الشمال تتجاوز الخطة المتوقعة بنسبة 5% ابتداءً من يوليو/تموز.
وقال نوفاك في اجتماع مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين: "إذا تحدثنا عن النتائج، فقد بلغ تدفق البضائع في عام 2021 نحو 35 مليون طن، وهو أعلى من الخطة بمقدار 2 مليون طن، ابتداءً من يوليو، النتائج تحقق نموا بنسبة 5%".
وبدوره قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن طريق بحر الشمال مهم بشكل خاص لروسيا في ظروف ضغط العقوبات، عندما تتعطل سلاسل الخدمات اللوجستية.
أشار ميشوستين إلى أن الحكومة تواصل تطوير طريق بحر الشمال باعتباره ممرا للنقل ذي أهمية عالمية.
وأضاف: "يتم إرسال المعادن وناقلات الطاقة إلى السوق العالمية من خلاله، كما يجري نقل البضائع بين آسيا وأوروبا من خلاله. في الوقت نفسه، يقع بالكامل في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا، وهو أمر مهم بشكل خاص في ظروف ضغط العقوبات الخارجية، وعندما تتعطل سلاسل التوريد اللوجستية للمنتجات".
وأضاف ميشوستين أن هذا طريق بحري موثوق به، يطالب بتنشيطه على نطاق واسع الشركات والأشخاص الموجودون في القطب الشمالي والشرق الأقصى.