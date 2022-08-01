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والد إيلون ماسك عن نجله: لست فخورا به وهو بحاجة إلى إنقاص وزنه
والد إيلون ماسك عن نجله: لست فخورا به وهو بحاجة إلى إنقاص وزنه
قال إيرول ماسك، والد الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، إن ابنه بدين وإنه ليس فخورا به. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T14:21+0000
2022-08-01T14:23+0000
إيلون ماسك
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وأضاف ماسك (76 عاما) في تصريحات لبرنامج "كايل وجاكي أو" الإذاعي في أستراليا، اليوم الاثنين، أنه "ليس فخورا بإيلون لأنه ابتكر تكنولوجيا غيرت قواعد اللعبة وأصبح مليارديرا من وراء ذلك"، وفقا لموقع "تي إم زد" الأمريكي.وأوضح لمقدمي البرنامج: "كما تعلمون، نحن عائلة فعلت الكثير من الإنجازات لفترة طويلة، وليس الأمر كما لو أننا بدأنا فجأة في فعل إنجاز ما".كما أشار والد إيلون ماسك إلى أن نجله، الذي حاز رسميا على لقب "أغنى رجل في العالم"، بدين، وذلك بعد تداول صور له بملابس الاستحمام أثناء قضائه إجازة في اليونان.وقال إيرول ماسك: "يتمتع إيلون ببنية قوية للغاية، لكنه يأكل بشكل سيء"، وحثه على تناول منتج لإنقاص الوزن يسمى "غارسينيا كامبوغيا".وأضاف والد ماسك أن لديه أسطولا من السيارات، لكنه لا يمتلك سيارة "تسلا" واحدة، وهي الشركة التي يديرها نجله.وتابع إيرول ماسك عن نجله: "إنه محبط من التقدم وهذا أمر مفهوم، أعلم أن الأمر يبدو جنونيا، لكننا نميل إلى التفكير بهذه الطريقة كعائلة".وأردف: "يبلغ إيلون من العمر 50 عاما الآن، وما زلت أفكر فيه كطفل صغير، لكنه يبلغ من العمر 50 عاما، أعني أنه رجل عجوز".
https://arabic.sputniknews.com/20220727/ماسك-يعلق-على-قرار-روسيا-الانسحاب-من-مشروع-محطة-الفضاء-الدولية-عام-2024-1065619258.html
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إيلون ماسك, مجتمع, منوعات

والد إيلون ماسك عن نجله: لست فخورا به وهو بحاجة إلى إنقاص وزنه

14:21 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 01.08.2022)
© AFP 2022 / KENNY OLIVEIRAالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
الملياردير، إيلون ماسك
© AFP 2022 / KENNY OLIVEIRA
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قال إيرول ماسك، والد الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك، إن ابنه بدين وإنه ليس فخورا به.
وأضاف ماسك (76 عاما) في تصريحات لبرنامج "كايل وجاكي أو" الإذاعي في أستراليا، اليوم الاثنين، أنه "ليس فخورا بإيلون لأنه ابتكر تكنولوجيا غيرت قواعد اللعبة وأصبح مليارديرا من وراء ذلك"، وفقا لموقع "تي إم زد" الأمريكي.
وأوضح لمقدمي البرنامج: "كما تعلمون، نحن عائلة فعلت الكثير من الإنجازات لفترة طويلة، وليس الأمر كما لو أننا بدأنا فجأة في فعل إنجاز ما".
كما أشار والد إيلون ماسك إلى أن نجله، الذي حاز رسميا على لقب "أغنى رجل في العالم"، بدين، وذلك بعد تداول صور له بملابس الاستحمام أثناء قضائه إجازة في اليونان.
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وقال إيرول ماسك: "يتمتع إيلون ببنية قوية للغاية، لكنه يأكل بشكل سيء"، وحثه على تناول منتج لإنقاص الوزن يسمى "غارسينيا كامبوغيا".
وأضاف والد ماسك أن لديه أسطولا من السيارات، لكنه لا يمتلك سيارة "تسلا" واحدة، وهي الشركة التي يديرها نجله.
وتابع إيرول ماسك عن نجله: "إنه محبط من التقدم وهذا أمر مفهوم، أعلم أن الأمر يبدو جنونيا، لكننا نميل إلى التفكير بهذه الطريقة كعائلة".
وأردف: "يبلغ إيلون من العمر 50 عاما الآن، وما زلت أفكر فيه كطفل صغير، لكنه يبلغ من العمر 50 عاما، أعني أنه رجل عجوز".
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