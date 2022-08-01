https://arabic.sputniknews.com/20220801/وزير-الخارجية-الأمريكي-نتطلع-لتصرف-مسؤول-من-بكين-حال-زيارة-بيلوسي-لتايوان-1065870158.html
وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لتصرف مسؤول من بكين حال زيارة بيلوسي لتايوان
وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لتصرف مسؤول من بكين حال زيارة بيلوسي لتايوان
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تتطلع لتصرف مسؤول من بكين حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T18:18+0000
2022-08-01T18:18+0000
2022-08-01T18:18+0000
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وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لتصرف مسؤول من بكين حال زيارة بيلوسي لتايوان
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تتطلع لتصرف مسؤول من بكين حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.