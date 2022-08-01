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وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لتصرف مسؤول من بكين حال زيارة بيلوسي لتايوان
https://arabic.sputniknews.com/20220801/وزير-الخارجية-الأمريكي-نتطلع-لتصرف-مسؤول-من-بكين-حال-زيارة-بيلوسي-لتايوان-1065870158.html
وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لتصرف مسؤول من بكين حال زيارة بيلوسي لتايوان
وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لتصرف مسؤول من بكين حال زيارة بيلوسي لتايوان
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تتطلع لتصرف مسؤول من بكين حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T18:18+0000
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وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لتصرف مسؤول من بكين حال زيارة بيلوسي لتايوان

18:18 GMT 01.08.2022
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تتطلع لتصرف مسؤول من بكين حال زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
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