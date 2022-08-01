https://arabic.sputniknews.com/20220801/وزير-الدفاع-التركي-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-من-أوديسا-قد-تصل-إلى-إسطنبول-غدا-1065858529.html

وزير الدفاع التركي: أول سفينة محملة بالحبوب من أوديسا قد تصل إلى إسطنبول غدا

وزير الدفاع التركي: أول سفينة محملة بالحبوب من أوديسا قد تصل إلى إسطنبول غدا

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، احتمالية وصول أول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من ميناء أوديسا إلى إسطنبول غدا، لافتًا إلى أنه سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة... 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T14:38+0000

2022-08-01T14:38+0000

2022-08-01T14:38+0000

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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال الوزير التركي، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، إنه "من المحتمل وصول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من أوديسا إلى مضيق إسطنبول غدا".وأضاف أنه "سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب في حالة عدم اعتراض الأطراف الموقعة عليها".من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا صباح اليوم"، واصفا الأمر بأنه "إنجاز جماعي لمركز التنسيق المشترك".وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إنهوأشار البيان إلى أن سفينة "رازوني" التي ترفع علم سيراليون هي أول سفينة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني، لافتا إلى أن السفن الأخرى المحملة بالحبوب ستغادر موانئ أوكرانيا لاحقا، في إطار الإجراءات المحددة.وفي 22 تموز/يوليو الفائت، وقعت أوكرانيا وروسيا، في إسطنبول، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.وحضر إجراءات توقيع الاتفاق، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.وأكد مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، أن ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيفتشون السفن المتجهة إلى أوكرانيا للتأكد من عدم وجود أسلحة على متنها.وينص الاتفاق على تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ.كما ستعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

https://arabic.sputniknews.com/20220801/تركيا-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-سيتوالى-بنفس-آلية-الشحنة-الأولى-1065850916.html

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