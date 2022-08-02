https://arabic.sputniknews.com/20220802/ألمانيا-تسجل-إصابتين-جديدتين-بجدري-القردة-1065914472.html
ألمانيا تسجل إصابتين جديدتين بجدري القردة
ألمانيا تسجل إصابتين جديدتين بجدري القردة
أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء تسجيل إصابتين جديدتين بجدري القردة في شخصين في سن المراهقة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T16:01+0000
2022-08-02T16:01+0000
2022-08-02T16:01+0000
جدري القردة
أخبار ألمانيا
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برلين سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن معهد روبرت كوخ وهو الوكالة الحكومية الألمانية المسؤولة عن السيطرة على المرض والوقاية منه.ووفقا للوكالة فإن أحد المصابين في الخامسة عشر من عمره ومقيم في مدينة شتوتغارت في جنوب غرب البلاد، والآخر في السابعة عشر من عمره ومقيم بمدينة إرفورت الواقعة في وسط البلادويقدر إجمالي أعداد المصابين بجدري القردة في ألمانيا بـ 2724 مصابا، وتضررت الولايات الفيدرالية الست عشرة بالمرض.وذكر معهد روبرت كوخ أن المرض ينتقل بشكل أساسي عبر الاتصال الجنسي لا سيما بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.وتقيم الوكالة المخاطر التي يتعرض لها السكان على أنها منخفضة وتواصل مراقبة الوضع عن كثب.في 23 يوليو/ تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ دولية للصحة العامة. تم الإبلاغ عن أكثر من 23000 حالة في جميع أنحاء العالم في أكثر من 70 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/خبراء-يحذرون-من-سلوك-وحيد-داخل-محال-البقالة-يتسبب-في-الإصابة-بـجدري-القردة-1065843838.html
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جدري القردة, أخبار ألمانيا
ألمانيا تسجل إصابتين جديدتين بجدري القردة
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أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء تسجيل إصابتين جديدتين بجدري القردة في شخصين في سن المراهقة.
برلين سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن معهد روبرت كوخ وهو الوكالة الحكومية الألمانية المسؤولة عن السيطرة على المرض والوقاية منه.
ووفقا للوكالة فإن أحد المصابين في الخامسة عشر من عمره ومقيم في مدينة شتوتغارت في جنوب غرب البلاد، والآخر في السابعة عشر من عمره ومقيم بمدينة إرفورت الواقعة في وسط البلاد
ويقدر إجمالي أعداد المصابين بجدري القردة
في ألمانيا بـ 2724 مصابا، وتضررت الولايات الفيدرالية الست عشرة بالمرض.
وذكر معهد روبرت كوخ أن المرض ينتقل بشكل أساسي عبر الاتصال الجنسي لا سيما بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.
وهناك 5 إصابات فقط بجدري القردة بين النساء في ألمانيا.
وتقيم الوكالة المخاطر التي يتعرض لها السكان على أنها منخفضة وتواصل مراقبة الوضع عن كثب.
في 23 يوليو/ تموز، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ دولية للصحة العامة.
تم الإبلاغ عن أكثر من 23000 حالة في جميع أنحاء العالم في أكثر من 70 دولة.