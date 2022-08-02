https://arabic.sputniknews.com/20220802/أمريكا-والاتحاد-الأوروبي-يحثان-إثيوبيا-على-استئناف-الخدمات-الأساسية-في-تيغراي-1065918546.html
أمريكا والاتحاد الأوروبي يحثان إثيوبيا على استئناف الخدمات الأساسية في تيغراي
أمريكا والاتحاد الأوروبي يحثان إثيوبيا على استئناف الخدمات الأساسية في تيغراي
حث مبعوثا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإثيوبية على استئناف الخدمات الأساسية في تيغراي بعد زيارة نادرة للمنطقة... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T17:55+0000
2022-08-02T17:55+0000
2022-08-02T17:55+0000
أخبار إثيوبيا
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تكافح المنطقة الشمالية للتعامل مع نقص الغذاء وعدم الوصول إلى المرافق الأساسية منذ يونيو 2021، عندما استعاد متمردو إقليم تيغراي السيطرة عليها من القوات الفيدرالية بعد اندلاع الحرب قبل نحو 21 شهرا، بحسب وكالة "فرانس برس".في الأسابيع الأخيرة، أثارت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة تحرير تيغراي الشعبية احتمال إجراء مفاوضات لإنهاء الصراع الوحشي. كما تعاظمت الجهود الدبلوماسية الأجنبية في الآونة الأخيرة.زار المبعوث الأمريكي الجديد مايك هامر ومبعوثة الاتحاد الأوروبي أنيت ويبر بزيارة إثيوبيا لإجراء محادثات بما في ذلك مع زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل في تيغراي.وقال المبعوثان في بيان مشترك: "الاستعادة السريعة للكهرباء والاتصالات والبنوك والخدمات الأساسية الأخرى في تيغراي ضرورية لسكان المنطقة".وقال المبعوثان إن ديبريسيون، الذي حذر الأسبوع الماضي من ضرورة إعادة الخدمات الرئيسية في تيغراي قبل بدء المفاوضات، قدم "ضمانات أمنية لمن يحتاجون إلى العمل لاستعادة الخدمات".
https://arabic.sputniknews.com/20220729/مصر-تبلغ-مجلس-الأمن-رفضها-التام-لاستمرار-إثيوبيا-في-ملء-سد-النهضة-1065753774.html
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أخبار إثيوبيا
أمريكا والاتحاد الأوروبي يحثان إثيوبيا على استئناف الخدمات الأساسية في تيغراي
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حث مبعوثا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإثيوبية على استئناف الخدمات الأساسية في تيغراي بعد زيارة نادرة للمنطقة التي مزقتها الحرب وتواجه ظروفا صعبة.
تكافح المنطقة الشمالية للتعامل مع نقص الغذاء وعدم الوصول إلى المرافق الأساسية منذ يونيو 2021، عندما استعاد متمردو إقليم تيغراي السيطرة عليها من القوات الفيدرالية بعد اندلاع الحرب قبل نحو 21 شهرا، بحسب وكالة "فرانس برس".
في الأسابيع الأخيرة، أثارت حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة تحرير تيغراي الشعبية احتمال إجراء مفاوضات
لإنهاء الصراع الوحشي. كما تعاظمت الجهود الدبلوماسية الأجنبية في الآونة الأخيرة.
زار المبعوث الأمريكي الجديد مايك هامر ومبعوثة الاتحاد الأوروبي أنيت ويبر بزيارة إثيوبيا لإجراء محادثات بما في ذلك مع زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل في تيغراي
.
وقال المبعوثان في بيان مشترك: "الاستعادة السريعة للكهرباء والاتصالات والبنوك والخدمات الأساسية الأخرى في تيغراي ضرورية لسكان المنطقة".
وقال المبعوثان إن ديبريسيون، الذي حذر الأسبوع الماضي من ضرورة إعادة الخدمات الرئيسية في تيغراي قبل بدء المفاوضات، قدم "ضمانات أمنية
لمن يحتاجون إلى العمل لاستعادة الخدمات".