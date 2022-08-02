https://arabic.sputniknews.com/20220802/الأردن-قرار-بحظر-تصدير-مادة-الكلورين-من-ميناء-العقبة-الجديد-1065891698.html
الأردن... قرار بحظر تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد
الأردن... قرار بحظر تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد
أصدرت شركة "العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ"، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:10+0000
2022-08-02T10:10+0000
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وقال رئيس شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، عبد المجيد القرالة، الثلاثاء، إنه "لن يتم استقبال أي باخرة تحمل مواد خطرة لميناء العقبة الجديد، طالما هنالك ميناء متخصص للتعامل مع المواد الخطرة"، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.ووقع في شهر يونيو/ حزيران الماضي حادث تسرب للغاز السام في ميناء العقبة توفي على إثره 13 شخصا جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة وأصيب العشرات.وأكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وقتها أن تقديرات الجهات المختصة تشير إلى أن "خللا قد حدث في إحدى الرافعات التي كانت تقوم بالتحميل على إحدى البواخر المغادرة لميناء العقبة الأمر الذي أدى إلى سقوط الخزان الذي يحتوي على مادة الكلورين".وشدد رئيس شركة العقبة عبد المجيد القرالة على أنها "لم تخسر أي خط ملاحي يتعامل مع ميناء العقبة بعد حادثة تسرب الغاز"، مشيرا إلى وجود خطوط تتعامل مع ميناء العقبة منذ 40 عاما، وأن حجم المناولة ارتفع بواقع 570 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220718/الأردن-يستكمل-التحقيق-في-قضية-غاز-العقبة-1065252674.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن... قرار بحظر تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد
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أصدرت شركة "العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ"، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد.
وقال رئيس شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، عبد المجيد القرالة، الثلاثاء، إنه "لن يتم استقبال أي باخرة تحمل مواد خطرة لميناء العقبة الجديد، طالما هنالك ميناء متخصص للتعامل مع المواد الخطرة"، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.
ووقع في شهر يونيو/ حزيران الماضي حادث تسرب للغاز السام
في ميناء العقبة توفي على إثره 13 شخصا جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة وأصيب العشرات.
وأكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، وقتها أن تقديرات الجهات المختصة تشير إلى أن "خللا قد حدث في إحدى الرافعات التي كانت تقوم بالتحميل على إحدى البواخر المغادرة لميناء العقبة الأمر الذي أدى إلى سقوط الخزان الذي يحتوي على مادة الكلورين".
وشدد رئيس شركة العقبة عبد المجيد القرالة على أنها "لم تخسر أي خط ملاحي يتعامل مع ميناء العقبة بعد حادثة تسرب الغاز"، مشيرا إلى وجود خطوط تتعامل مع ميناء العقبة منذ 40 عاما، وأن حجم المناولة ارتفع بواقع 570 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.