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البيت الأبيض: عودة ظهور أعراض كورونا على الرئيس بايدن
البيت الأبيض: عودة ظهور أعراض كورونا على الرئيس بايدن
قال طبيب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال اختباراته الطبية لفيروس كورونا إيجابية، مضيفا أنه يعاني من عودة عرض واحد على الأقل،... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T18:44+0000
2022-08-02T18:44+0000
جو بايدن
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بعد أن أشار سابقا إلى أن بايدن كان خاليا من الأعراض منذ أن أصيب بحالة "ارتداد" لكوفيد، قال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور: "لا يزال الرئيس يشعر بصحة جيدة، على الرغم من أنه يعاني قليلا من عودة السعال"، بحسب وكالة "فرانس برس".وأضاف أوكونور في إفادته اليومية أن بايدن لا يزال "خاليا من الحمى ومعنوياته جيدة"، مشيرا إلى أن "درجة حرارته ونبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين تظل طبيعية تماما، ورئتيه صافية".يواصل بايدن، الذي يبلغ من العمر 79 عاما وهو أكبر شخص يتولى الرئاسة في أمريكا، عزل نفسه بعد أن ثبتت إصابته مرة أخرى. تعافى بايدن الأسبوع الماضي من نوبة أولى من كوفيد، لكن بعد أربعة أيام من الاختبارات السلبية، سجل مرة أخرى نتيجة إيجابية يوم السبت.في إفادة يوم الأحد، ربط أوكونور هذه النتيجة بـ"الارتداد الإيجابي"، وقال إن المرضى الذين عولجوا بـ"باكسلوفيد" - كما هو حال بايدن - يتخلصون في بعض الأحيان من الفيروس ولكن يعود اختبارهم إيجابيا بعد ذلك.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/البيت-الأبيض-يعلن-إصابة-بايدن-بفيروس-كورونا-مجددا-1065775396.html
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جو بايدن

البيت الأبيض: عودة ظهور أعراض كورونا على الرئيس بايدن

18:44 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / ABIR SULTANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، مغادرة بطائرته الرئاسية مطار بن غوريون في إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مغادرة بطائرته الرئاسية مطار بن غوريون في إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / ABIR SULTAN
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قال طبيب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تزال اختباراته الطبية لفيروس كورونا إيجابية، مضيفا أنه يعاني من عودة عرض واحد على الأقل، وصفه بأنه "سعال رخو".
بعد أن أشار سابقا إلى أن بايدن كان خاليا من الأعراض منذ أن أصيب بحالة "ارتداد" لكوفيد، قال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور: "لا يزال الرئيس يشعر بصحة جيدة، على الرغم من أنه يعاني قليلا من عودة السعال"، بحسب وكالة "فرانس برس".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال إفادة صحفية، جدة، المملكة العربية السعودية، 15 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا مجددا
30 يوليو, 19:01 GMT
وأضاف أوكونور في إفادته اليومية أن بايدن لا يزال "خاليا من الحمى ومعنوياته جيدة"، مشيرا إلى أن "درجة حرارته ونبضه وضغط دمه ومعدل تنفسه وتشبعه بالأكسجين تظل طبيعية تماما، ورئتيه صافية".
يواصل بايدن، الذي يبلغ من العمر 79 عاما وهو أكبر شخص يتولى الرئاسة في أمريكا، عزل نفسه بعد أن ثبتت إصابته مرة أخرى. تعافى بايدن الأسبوع الماضي من نوبة أولى من كوفيد، لكن بعد أربعة أيام من الاختبارات السلبية، سجل مرة أخرى نتيجة إيجابية يوم السبت.
في إفادة يوم الأحد، ربط أوكونور هذه النتيجة بـ"الارتداد الإيجابي"، وقال إن المرضى الذين عولجوا بـ"باكسلوفيد" - كما هو حال بايدن - يتخلصون في بعض الأحيان من الفيروس ولكن يعود اختبارهم إيجابيا بعد ذلك.
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